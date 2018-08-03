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15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на август 2018 в Перми: со следующей недели в Перми зарядят дожди

Но в выходные погода обещает быть вполне комфортной.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Комсомольская правда

— Погода становится переменчивой, что мы и видим на этой неделе, — подтверждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Незначительное похолодание сменяется очередным потеплением.

— По прогнозу модели Национального центра атмосферных исследований США, в Пермском крае прогнозируется прохладный и сухой август, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — В этот месяц на Урале возможны частые вторжения арктического воздуха. Но каких-то крупных аномалий по температуре не прогнозируется.

По данным синоптиков, в выходные температура воздуха днем в Перми станет «комнатной» — в районе 20 градусов выше нуля. В начале следующей недели может начаться очередное потепление, но осадков станет больше.

В пятницу днем воздух в Перми прогреется до +29 градусов, но во второй половине дня возможны кратковременные осадки. В целом день обещает быть малооблачным, с прояснениями.

В субботу днем будет заметно прохладнее — столбик термометра в Перми может не подняться выше +18 градусов. Но погода будет вполне комфортной — осадков не ожидается, хоть облачность может быть чуть больше, чем в пятницу.

В воскресенье в Перми днем немного потеплеет — до +22 градусов. Погода обещает быть ясной, без осадков.

В начале следующей недели потепление может продолжиться, но уже в понедельник могут зарядить дожди, не слишком обильные, но затяжные. Температура воздуха может подняться в начале недели до +25 градусов.

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