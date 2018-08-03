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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В детских лагерях Омской области нашли массу нарушений

Самые частые: отсутствие туалетной бумаги, мыла и плохая уборка.

В самом разгаре летние смены в детских лагерях отдыха. За сезон в них отдохнут несколько тысяч ребятишек. А тем временем в региональном Роспотребнадзоре проверили, как в них соблюдаются санитарные нормы. Результаты инспекции ведомства оказались печальными.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили массу нарушений на базах отдыха на севере Омской области. Самыми частыми стали использование в лагерях посуды со сколами, плохая и несвоевременная уборка помещений, отсутствие туалетной бумаги и мыла. К тому же на кухне детских лагерей посуду мыли не в тех емкостях, в которых это разрешено.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области, по итогам проверки составлено 47 административных протоколов. Руководители детских лагерей отдыха должны будут устранить все выявленные нарушения.

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