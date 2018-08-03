В детских лагерях Омской области нашли массу нарушений

В самом разгаре летние смены в детских лагерях отдыха. За сезон в них отдохнут несколько тысяч ребятишек. А тем временем в региональном Роспотребнадзоре проверили, как в них соблюдаются санитарные нормы. Результаты инспекции ведомства оказались печальными.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили массу нарушений на базах отдыха на севере Омской области. Самыми частыми стали использование в лагерях посуды со сколами, плохая и несвоевременная уборка помещений, отсутствие туалетной бумаги и мыла. К тому же на кухне детских лагерей посуду мыли не в тех емкостях, в которых это разрешено.