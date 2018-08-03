В Уфе завершились поиски 77-летней Мавлии Юсуповой
В Уфе прекращены поиски пропавшей 77-летней Мавлии Юсуповой. Как сообщают волонтеры в соцсетях, женщина найдена живой.
В Уфе прекращены поиски пропавшей 77-летней Мавлии Юсуповой. Как сообщают волонтеры в соцсетях, женщина найдена живой.
О местонахождении пенсионерки и о том, почему она пропала, не сообщается.
Напомним, женщина пропала 1 августа. Добровольцы искали пропавшую с проспекта Октября и улицы Блюхера. Пенсионерке была необходима медпомощь.