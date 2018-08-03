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08:05 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе завершились поиски 77-летней Мавлии Юсуповой

В Уфе прекращены поиски пропавшей 77-летней Мавлии Юсуповой. Как сообщают волонтеры в соцсетях, женщина найдена живой.

О местонахождении пенсионерки и о том, почему она пропала, не сообщается.

Напомним, женщина пропала 1 августа. Добровольцы искали пропавшую с проспекта Октября и улицы Блюхера. Пенсионерке была необходима медпомощь.

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