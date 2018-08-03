Грозы отступят от Среднего Урала
В выходные.
В выходные.
В Свердловской области в грядущие выходные ожидается облачная погода. По данным Уральского УГМС, грозы от Среднего Урала отступят, но сохранится вероятность небольших дождей, передает «Уралинформбюро».
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 15−25 градусов тепла, ночью — от +5 до +10. Ветер преимущественно северного направления преимущественно
В Екатеринбурге погода в уикенд будет аналогичной: облачно, возможны небольшие дожди, днем температура воздуха — до +22, ночью — до +10.
Сегодня синоптики прогнозируют и в Екатеринбурге, и в регионе сильные грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду. Предупреждение о разгуле стихии накануне также распространило областное ГУ МЧС.