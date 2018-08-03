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08:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Грозы отступят от Среднего Урала

В выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области в грядущие выходные ожидается облачная погода. По данным Уральского УГМС, грозы от Среднего Урала отступят, но сохранится вероятность небольших дождей, передает «Уралинформбюро».

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 15−25 градусов тепла, ночью — от +5 до +10. Ветер преимущественно северного направления преимущественно северо-западного направления скоростью 5−10 метров в секунду.

В Екатеринбурге погода в уикенд будет аналогичной: облачно, возможны небольшие дожди, днем температура воздуха — до +22, ночью — до +10.

Сегодня синоптики прогнозируют и в Екатеринбурге, и в регионе сильные грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду. Предупреждение о разгуле стихии накануне также распространило областное ГУ МЧС.

3 августа на Свердловскую область обрушатся сильные дожди и грозы
Во время загрузки произошла ошибка.
07:55 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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