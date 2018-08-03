В Узбекистане создадут открытую базу данных врачей
Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.
Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Узбекистане до 31 декабря 2020 года будет запущена система регистрации врачей и провизоров, а также создана их единая общедоступная электронная база данных, говорится в постановлении главы государства.
Это позволит каждому посетителю перед тем, как идти на прием врача, проверить его квалификацию и убедиться, что он не «липовый» доктор. Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.
Членство в ней будет обязательным для всех отечественных врачей и провизоров. Более того, с 1 января 2021 года будет запрещено осуществление деятельности врачей и провизоров без регистрации в Национальной палате.
Среди задач новой структуры:
— организация разработки современных клинических руководств и протоколов, стандартов качества диагностики и лечения, а также стандартов
— совершенствование и цифровизация системы сбора и анализа медицинской статистики, а также внедрение международных стандартов и методик, исключающих возможность манипулирования статистическими показателями, с целью обеспечения необходимой статистической информацией;.
— выработка и внедрение действенных механизмов уменьшения случаев врачебных (медицинских) ошибок, неправильной диагностики и лечения заболеваний на основе глубокого изучения деятельности отечественных медицинских организаций и лучших мировых практик в данной сфере;.
— налаживание действенной системы мониторинга за уровнем профессиональной квалификации медицинских работников, а также соответствием их навыков современным требованиям и лучшим мировым практикам, в том числе посредством внедрения индивидуального лицензирования их деятельности;
Кроме того, глава государства поручил создать Фонд поддержки инновационного здравоохранения Узбекистана.
Его средства будут направляться на финансирование расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой медицинских и фармацевтических работников за рубежом, а также привлечением иностранных специалистов для организации обучения, повышения квалификации и обмена опытом в республике.
Кроме того, фонд будет предоставлять на возвратной и льготной основе средства для строительства зданий, сооружений и иной инфраструктуры медицинских и фармацевтических организаций, оснащения их современным оборудованием, в том числе на условиях лизинга.