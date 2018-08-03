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07:34 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане создадут открытую базу данных врачей

Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Узбекистане до 31 декабря 2020 года будет запущена система регистрации врачей и провизоров, а также создана их единая общедоступная электронная база данных, говорится в постановлении главы государства.

Это позволит каждому посетителю перед тем, как идти на прием врача, проверить его квалификацию и убедиться, что он не «липовый» доктор. Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.

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Членство в ней будет обязательным для всех отечественных врачей и провизоров. Более того, с 1 января 2021 года будет запрещено осуществление деятельности врачей и провизоров без регистрации в Национальной палате.

Среди задач новой структуры:

— организация разработки современных клинических руководств и протоколов, стандартов качества диагностики и лечения, а также стандартов материально-технического оснащения, осуществление мониторинга за их своевременным внедрением;.

— совершенствование и цифровизация системы сбора и анализа медицинской статистики, а также внедрение международных стандартов и методик, исключающих возможность манипулирования статистическими показателями, с целью обеспечения необходимой статистической информацией;.

— выработка и внедрение действенных механизмов уменьшения случаев врачебных (медицинских) ошибок, неправильной диагностики и лечения заболеваний на основе глубокого изучения деятельности отечественных медицинских организаций и лучших мировых практик в данной сфере;.

— налаживание действенной системы мониторинга за уровнем профессиональной квалификации медицинских работников, а также соответствием их навыков современным требованиям и лучшим мировым практикам, в том числе посредством внедрения индивидуального лицензирования их деятельности;
Кроме того, глава государства поручил создать Фонд поддержки инновационного здравоохранения Узбекистана.

Его средства будут направляться на финансирование расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой медицинских и фармацевтических работников за рубежом, а также привлечением иностранных специалистов для организации обучения, повышения квалификации и обмена опытом в республике.

Кроме того, фонд будет предоставлять на возвратной и льготной основе средства для строительства зданий, сооружений и иной инфраструктуры медицинских и фармацевтических организаций, оснащения их современным оборудованием, в том числе на условиях лизинга.

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