В Красноярске пройдёт благотворительный забег «Достигая цели!», посвящённый Дню железнодорожника

Источник: НИА Красноярск

Забег «Достигая цели!» пройдёт в формате общегородского праздника на левобережной набережной Енисея. Участники преодолеют дистанции от Коммунального моста до Регистрационной палаты и обратно. Старт будет дан в 10:00. Каждый бегун, вместе с именным номером, получит и электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.

Для всех гостей праздника откроется большой стартовый городок с тематическими площадками, фотозонами, гардеробом, кофейней и сценой, где выступят музыканты. На старте красноярцев, поддержавших благотворительную инициативу и здоровый образ жизни, поприветствуют руководители Красноярской магистрали. На дистанции бегунов поддержит рок-группа.

Оргкомитетом забега «Достигая цели!» выпущена уникальная медаль с символикой мероприятия. Её на финише вручат всем участникам. Победителей, занявших первое, второе и третье места, наградят дипломами и ценными подарками. Кроме того, каждый легкоатлет сможет получить фото на память.