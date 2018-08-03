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09:44 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске пройдёт благотворительный забег «Достигая цели!», посвящённый Дню железнодорожника

4 августа в Красноярске в честь Дня железнодорожника состоится благотворительный забег «Достигая цели!». На старт выйдут 700 красноярцев. Это работники КрасЖД и жители города, которые поддержали спортивную благотворительную акцию.

Источник: НИА Красноярск

Забег «Достигая цели!» пройдёт в формате общегородского праздника на левобережной набережной Енисея. Участники преодолеют дистанции от Коммунального моста до Регистрационной палаты и обратно. Старт будет дан в 10:00. Каждый бегун, вместе с именным номером, получит и электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.

Для всех гостей праздника откроется большой стартовый городок с тематическими площадками, фотозонами, гардеробом, кофейней и сценой, где выступят музыканты. На старте красноярцев, поддержавших благотворительную инициативу и здоровый образ жизни, поприветствуют руководители Красноярской магистрали. На дистанции бегунов поддержит рок-группа.

Оргкомитетом забега «Достигая цели!» выпущена уникальная медаль с символикой мероприятия. Её на финише вручат всем участникам. Победителей, занявших первое, второе и третье места, наградят дипломами и ценными подарками. Кроме того, каждый легкоатлет сможет получить фото на память.

Напомним, чтобы принять участие в акции, необходимо было оформить электронную регистрацию и оплатить регистрационный взнос. Собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети» и направлены на приобретение гастростом для малышей-сирот, нуждающихся в проведении операции. В прошлом году красноярские железнодорожники оказали помощь годовалому Арсению Баранюку, — мальчик прошел несколько этапов лечения и реабилитации в Германии.

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