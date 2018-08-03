Сходство между жутким поросенком и человеческим детенышем объяснили генетики

По мнению экспертов, то, что произошло в Приморье, не является единичным случаем, но и частым явлением рождение человекоподобного существа от свиньи тоже нельзя назвать. Одной из основных причин случившегося называется версия генетического сбоя работы ДНК хряка. «Учеными уже давно доказано, что ДНК свиньи и человека совпадают на 96−98 процентов. Это настолько высокий показатель сходства между млекопитающими, что позволяет заниматься трансплантацией некоторых свиных органов в организм человека. Этим и объясняется, что появившееся на свет существо, очень сильно похоже на человеческого младенца. Небольшая ошибка в “программном коде” ДНК зародыша поросенка может спровоцировать рождение такого чудища. Кстати, фермеры уже не удивляются подобным вещам — такие “выкидыши” периодически происходят у коз, коров, коней и другой домашней скотины. В любой системе жизнедеятельности происходят ошибки, этот случай тоже не исключение», — рассказал заместитель лаборатории ДНК медицинского центра Михаил Афанасьев.