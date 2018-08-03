От клещей за неделю пострадали 650 южноуральцев

С начала сезона от их укусов пострадали уже почти 15 тыс. жителей, в том числе почти три с половиной тысячи детей, 650 из них — только за последнюю неделю, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 163 человека, в том числе 17 детей. Зарегистрировано в текущем году 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Добавим, что сначала сезона специалисты исследовали почти три с половиной тысячи клещей. Из них 1% оказался инфицирован клещевым энцефалитом, еще 19,8% — боррелиями.