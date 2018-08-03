В школах Перми внедряется новая система безопасности

Источник: РИА "Новости"

В «пилот» вошли семь объектов — школ и детских садов — микрорайона Пролетарский Кировского района Перми. На оснащение участников кластера направлено 7 млн руб.

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Суть проекта заключается в комплексном подходе — за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации как было ранее. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу. Это позволяет эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации.

Работоспособность системы обеспечивает соответствующая «начинка»: пропускная система появилась на входе на территорию школы, в самой школе установлен турникет, пройти который можно только с персональной электронной картой — охраннику на монитор выводится фото ребенка или сотрудника, есть металлорамка. Несколько десятков видеокамер обеспечивают контроль прилегающей к учреждению территории и школьного пространства. Новая система предусматривает возможность добавления дополнительных сервисов для родителей школьников. В последствии родители смогут получать, например, уведомления через СМС, когда ребенок пришел или покинул учебное заведение.

Уже сейчас разработчики программного обеспечения предусмотрели дальнейшее развитие проекта. Так в скором будущем на базе школы «Мастерград» будет тестироваться система видеаналитики. Она позволит в автоматическом режиме распознавать номера автомобилей, заезжающих на территорию школы, а также обеспечит работу детекторов оставленных вещей.