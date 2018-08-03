В школах Перми внедряется новая система безопасности
Губернатору Пермского края представили «пилотный» проект кластера безопасности социальных объектов, который реализуется по «кустовому» принципу.
Губернатору Пермского края представили «пилотный» проект кластера безопасности социальных объектов, который реализуется по «кустовому» принципу.
В «пилот» вошли семь объектов — школ и детских садов — микрорайона Пролетарский Кировского района Перми. На оснащение участников кластера направлено 7 млн руб.
Суть проекта заключается в комплексном подходе — за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации как было ранее. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу. Это позволяет эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации.
Работоспособность системы обеспечивает соответствующая «начинка»: пропускная система появилась на входе на территорию школы, в самой школе установлен турникет, пройти который можно только с персональной электронной картой — охраннику на монитор выводится фото ребенка или сотрудника, есть металлорамка. Несколько десятков видеокамер обеспечивают контроль прилегающей к учреждению территории и школьного пространства. Новая система предусматривает возможность добавления дополнительных сервисов для родителей школьников. В последствии родители смогут получать, например, уведомления через СМС, когда ребенок пришел или покинул учебное заведение.
Уже сейчас разработчики программного обеспечения предусмотрели дальнейшее развитие проекта. Так в скором будущем на базе школы «Мастерград» будет тестироваться система видеаналитики. Она позволит в автоматическом режиме распознавать номера автомобилей, заезжающих на территорию школы, а также обеспечит работу детекторов оставленных вещей.
«Процесс подготовки школ и детских садов это не только проверка пожарной сигнализации и воды, это еще и текущий ремонт, обновление оборудования, замена компьютеров. Учитывая ряд инцидентов, произошедших в прошлом учебном году, особое внимание мы во время подготовки образовательных учреждений уделяем вопросам безопасности детей, — заявил глава региона, слова которого приводит