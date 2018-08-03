Точка отсчета Крым: как проводят отпуск звезды шоу-бизнеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Звезды
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Звезды
Певцы, писатели, музыканты и актеры — сейчас в Крыму отдыхают десятки представителей светского бомонда.
Отдых в Ялте предпочел заграничным курортам народный артист России, поэт Илья Резник. Вместе с супругой Ириной они прокатились по курортным поселкам Южнобережья, посетили знаменитый «Артек», совершили променад по ялтинской набережной и попробовали крымские арбузы.
«Очень вкусный арбуз на крымском побережье. Друзья по разуму, по духу. Счастливое лето 2018 года!», — подписала фото с Ильей Резником его супруга Ирина.
Ялта стала центром притяжения и для популярного российского актера и продюсера Александра Дьяченко. Актер, в чьей фильмографии более полусотни известных картин, публично признался в своей любви к Южнобережью.
«Где и как Вы чините голову? Я — в Стране Красок», — подписал он фото с
Наслаждается отдыхом на полуострове и известная актриса Любовь Толкалина. За время крымского турне она успела все — и полежать на пляже, и оценить достопримечательности полуострова, и позаниматься спортом в самых непредсказуемых местах. Например, в Гаспре на фоне белоснежной статуи актриса практиковала йогу.
«Настроение Древнегреческое.
Во время отпуска актриса побывала также в мекке планеристов и попробовала себя в экстремальном спорте.
«Коктебель — край синих вершин, следуя Волошину… Карадаг сегодня лежал у наших ног… 20 минут я была птицей», — написала Толкалина.
А российская телеведущая и журналист Арина Шарапова предпочла крыльям колеса — она путешествовала по полуострову на автомобиле. Своими впечатлениями она начала делиться с подписчиками сразу после переезда через Керченский пролив. Шарапова восхитилась автоподходами со стороны Керчи к Крымскому мосту и выразила надежду, что вскоре такие дороги будут по всему полуострову.
«Потрясающие, уникальные, великолепные дороги! Как в той же Европе и Америке. И это невероятно приятно, потому что такими они скоро станут по всему Крыму. Трудно представить, что
Продолжает отдыхать на полуострове актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Вместе с сыном Семеном она, будучи родом из Ялты, традиционно проводит лето на побережье Черного моря. Актриса регулярно делится с подписчиками фотографиями активного отдыха, морских прогулок и, конечно, рассказывает о своих впечатлениях.
Ялта,
«Я всегда стараюсь, даже перед длинным съемочным днем уже с утра получить побольше положительных эмоций. Обязательно поплавать в море, полежать на горячих камнях (без полотенца!!!), послушать цикад и шум волн, позавтракать, почитать и помиловаться с Семиком. Полюбите с утра своих родных и СЕБЯ — день будет чудесным», — написала она.
Незабываемые впечатления дарит Крым и певице Вике Цыгановой. Работая над очередным проектом, она колесит по полуострову вместе со съемочной группой. Актриса не скрывает своей любви к нашему региону, «#сказочныйкрым дарит волшебные мгновения счастья», пишет она.
«Привет, Крым! Самые вкусные персики не на Марсе, а в Крыму! », — подписала она видеозапись с дарами природы.
Актриса Алена Свиридова, уроженка Керчи, также проводит лето на родине. Солнце, пляж и морские прогулки — об этом и многом другом узнают ее подписчики из аккаунта певицы.
Не отстают от своих коллег по цеху и другие представители светского бомонда. Фотографии с крымского отдыха разместили также российская фотомодель и супруга банкира Александра Лебедева Елена Перминова, музыкальный исполнитель Родион Газманов, украинский музыкант Вадим Олейник. Впереди — еще месяц жаркого лета, а, значит, в Крыму «отметятся» еще немало звезд