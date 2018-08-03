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10:32 (мск), источник: РИА Крым

Точка отсчета Крым: как проводят отпуск звезды шоу-бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Звезды шоу-бизнеса выбирают Крым — соцсети известных и знаменитых людей пополняются все новыми фотографиями из разных уголков полуострова.

Певцы, писатели, музыканты и актеры — сейчас в Крыму отдыхают десятки представителей светского бомонда. Кто-то открывает для себя российский полуостров впервые, а кто-то приехал сюда с семьей уже по традиции. О себе без грима и отдыхе без прикрас они рассказывают своим подписчикам в Instagram.

Отдых в Ялте предпочел заграничным курортам народный артист России, поэт Илья Резник. Вместе с супругой Ириной они прокатились по курортным поселкам Южнобережья, посетили знаменитый «Артек», совершили променад по ялтинской набережной и попробовали крымские арбузы.

«Очень вкусный арбуз на крымском побережье. Друзья по разуму, по духу. Счастливое лето 2018 года!», — подписала фото с Ильей Резником его супруга Ирина.

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Ялта стала центром притяжения и для популярного российского актера и продюсера Александра Дьяченко. Актер, в чьей фильмографии более полусотни известных картин, публично признался в своей любви к Южнобережью.

«Где и как Вы чините голову? Я — в Стране Красок», — подписал он фото с Ай-Петри.

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Наслаждается отдыхом на полуострове и известная актриса Любовь Толкалина. За время крымского турне она успела все — и полежать на пляже, и оценить достопримечательности полуострова, и позаниматься спортом в самых непредсказуемых местах. Например, в Гаспре на фоне белоснежной статуи актриса практиковала йогу.

«Настроение Древнегреческое. Физическо-культурное. Особенно в ожидании вечера. Как же я люблю йогу на жаре и в тени. Тело становится мягким, шоколадным, податливым, всемогущим. Кажется, что нет предела возможностям», — подписала она одну из фотографий.

Во время отпуска актриса побывала также в мекке планеристов и попробовала себя в экстремальном спорте.

«Коктебель — край синих вершин, следуя Волошину… Карадаг сегодня лежал у наших ног… 20 минут я была птицей», — написала Толкалина.

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А российская телеведущая и журналист Арина Шарапова предпочла крыльям колеса — она путешествовала по полуострову на автомобиле. Своими впечатлениями она начала делиться с подписчиками сразу после переезда через Керченский пролив. Шарапова восхитилась автоподходами со стороны Керчи к Крымскому мосту и выразила надежду, что вскоре такие дороги будут по всему полуострову.

«Потрясающие, уникальные, великолепные дороги! Как в той же Европе и Америке. И это невероятно приятно, потому что такими они скоро станут по всему Крыму. Трудно представить, что кто-то даже не верил в то, что мост построят. Смешные люди! Ну как это? Сказал — сделали», — прокомментировала она видеозапись в своем Instagram.

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Продолжает отдыхать на полуострове актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Вместе с сыном Семеном она, будучи родом из Ялты, традиционно проводит лето на побережье Черного моря. Актриса регулярно делится с подписчиками фотографиями активного отдыха, морских прогулок и, конечно, рассказывает о своих впечатлениях.

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Ялта, Ай-Петри, озеро в Скалистом, Аю-Даг, Гурзуф, Алушта — география поездок Эвелины впечатляет. Она рассказывает, что параллельно с отдыхом снимает цикл travel-передач. Перед своими поклонниками актриса предстает то в спортивном «прикиде», то в вечернем наряде, то в откровенном купальнике.

«Я всегда стараюсь, даже перед длинным съемочным днем уже с утра получить побольше положительных эмоций. Обязательно поплавать в море, полежать на горячих камнях (без полотенца!!!), послушать цикад и шум волн, позавтракать, почитать и помиловаться с Семиком. Полюбите с утра своих родных и СЕБЯ — день будет чудесным», — написала она.

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Незабываемые впечатления дарит Крым и певице Вике Цыгановой. Работая над очередным проектом, она колесит по полуострову вместе со съемочной группой. Актриса не скрывает своей любви к нашему региону, «#сказочныйкрым дарит волшебные мгновения счастья», пишет она.

«Привет, Крым! Самые вкусные персики не на Марсе, а в Крыму! », — подписала она видеозапись с дарами природы.

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Актриса Алена Свиридова, уроженка Керчи, также проводит лето на родине. Солнце, пляж и морские прогулки — об этом и многом другом узнают ее подписчики из аккаунта певицы.

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Не отстают от своих коллег по цеху и другие представители светского бомонда. Фотографии с крымского отдыха разместили также российская фотомодель и супруга банкира Александра Лебедева Елена Перминова, музыкальный исполнитель Родион Газманов, украинский музыкант Вадим Олейник. Впереди — еще месяц жаркого лета, а, значит, в Крыму «отметятся» еще немало звезд шоу-бизнеса.

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