«Не было такого, чтобы пожарного за пожар судили». Кто ответит за трагедию?
Пожарный рассказывает о разгильдяйстве, героизме и потерянном времени.
Пожарный рассказывает о разгильдяйстве, героизме и потерянном времени.
26 июля следствие предъявило окончательные обвинения начальнику
О беспрецедентном судебном процессе, очевидных причинах возгорания в
Драгоценное время.
Евгения Обымахо, «АиФ в Кузбассе»: Василий Петрович, вы работали в пожарной охране Кемерова с середины 70-х и почти до конца 80-х годов. И пожары тушили, и в учебном пункте преподавали, и городские здания проверяли на предмет безопасности. Как практику и теоретику, вам есть что сказать о пожаре в «Зимней Вишне»? Можно ли было избежать трагедии?
Василий Казаков: это моя территория. Здание я знал досконально, как свои пять пальцев. Когда там ещё работал «Кондитерский комбинат», нормативных нарушений была
Что касается причин пожара, кроме разгильдяйства и халатности, главная — замыкание электропроводки. Кабель ещё с советских времён технологический алюминиевый с крыши шёл, от него — разводка. И если раньше в кондитерском комбинате было 30 офисов, то в «Вишне» их стало 300! Нагрузка увеличилась в разы, да и к старым алюминиевым проводам новые медные прицепили, что вообще против всяких правил электроустановок! Естественно, что на скрутках и соединениях они коротили. Вот и 25 марта аниматор Сергей Сочинский заметил, что наверху электрик сидит
— Понятно, что время было упущено. Очаг возгорания ликвидировать не удалось. Люди паниковали, бегали по торговому центру, пытались выйти. Многие собой рисковали, но спасали детей. А что же прибывшие пожарные? Как они сработали? Ведь Генина обвинили в преступной халатности, что, мол,
— На моей памяти за последние 40 лет не было такого, чтобы пожарного за пожар судили и посадили в тюрьму! Да, руководит пожаротушением и принимает решения по спасению людей тот, кто первым приезжает. Но, надо понимать, что он же не в стороне стоит, на всё смотрит, а непосредственное участие принимает! У Сергея опыт 15 лет, и он всё грамотно сделал: машины на гидрант поставил, сам в разведку. А в здании один эвакуационный выход забит, он ко второму — это снова потеря времени, да ещё и двери не открылись, так как противопожарная система отключена была. Кстати, современного дыхательного баллона, которыми сейчас обязали всех пользоваться, хватает всего на 30 минут! А это же огонь, это ж не вода, да и «тушилы» не морские котики! Плана эвакуации нет, сколько людей внутри — неизвестно, зашли, время на блуждания потратили, кислород кончается, и тут уже надо думать о спасении себя и своего пожарного звена, обратно идти. Поэтому Генин три раза баллон заряжал, потом снова в здание входил, людей спасал. Он же своей жизнью рисковал, мог и сам там погибнуть. Я считаю, что всё, что могли сделать на «Зимней Вишне», пожарные сделали. Винить именно их в гибели людей неправильно.
Человеческий фактор.
— Весной пожарные массово увольнялись в знак протеста; детей тех, кто тушил пожар, гнобили, родственников запугивали. Раньше тоже такое было, или это современные реалии?
— В Советском Союзе пожарная охрана была в системе МВД. Нас называли «Министерство воды и дыма». Так вот, попробуй только кто тронь пожарного — он рядовой внутренней службы, избиение — статья и срок.
А теперь что? МЧС — отдельное учреждение, другая структура, закон уже не действует. Да, я согласен, очень большая трагедия, много погибших, взрослые злятся, дети с ними солидарны. Когда я почувствовал волну народного гнева, то собрал портфолио и по школам кемеровским пошёл. Рассказывал о работе пожарных, о сложностях, о героях Кузбасса, их подвигах и заслугах. Говорил о том, как сложно бывает принять правильное решение и как один человек может спасти тысячи.
Вот пример: Владимир Ситников в 1989 году не просто потушил пожар в Юрге, а целый город спас. А
— Вы вот рассказываете, и получается: тут недосмотрели, там сигнализацию отключили, здесь окурок бросили. То есть большинство пожаров
— Пожары и раньше, и сейчас по большей части
Второй случай — на мебельной фабрике. Главный инженер не согласовал ни с кем огневые работы, систему вентиляции не отключил полностью. Вентилятор перегоревший заменили, новый поставили, сварщик стал рамку заваривать. Одна искра в трубу попала, и в вентиляции все отложения горючих смол и альдегидов как полыхнут! В цехе загорелись бочки с лаком, а на крыше рубероид вспыхнул. В цехе больше 200 человек. Рядом база Облисполкома, где самый дорогой и дефицитный товар, меха, кожа; напротив база ГУ ФСИНа, там одежда и продукты для колоний, боеприпасы, плюс «Автоколонна 1237» с горючим и техникой. Мы максимально у всех помощи попросили. Сами на крыше работали, остальные цех тушили. Всё правильно сделали, никто ни из работников фабрики, ни из коллег моих не пострадал.
— После пожаров обычно бывает «разбор полётов», когда становится понятно, что было верно, а что нет. Вас никогда не мучили сомнения, что
— Мне страшно становится, когда люди гибнут, особенно дети, а делать