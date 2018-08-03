«Не было такого, чтобы пожарного за пожар судили». Кто ответит за трагедию?

26 июля следствие предъявило окончательные обвинения начальнику пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, первым прибывшему к горевшей «Зимней Вишне». Его обвиняют в халатности при тушении пожара, которая повлекла гибель людей.

О беспрецедентном судебном процессе, очевидных причинах возгорания в торгово-развлекательном центре, а также об ответственности и роковых неслучайностях на пожарах своим мнением с корреспондентом «АиФ в Кузбассе поделился» пожарный, преподаватель учебного пункта, бывший заместитель начальника СВПЧ-2 Кемеровского облисполкома Василий Казаков.

Драгоценное время.

Евгения Обымахо, «АиФ в Кузбассе»: Василий Петрович, вы работали в пожарной охране Кемерова с середины 70-х и почти до конца 80-х годов. И пожары тушили, и в учебном пункте преподавали, и городские здания проверяли на предмет безопасности. Как практику и теоретику, вам есть что сказать о пожаре в «Зимней Вишне»? Можно ли было избежать трагедии?

Василий Казаков

Василий Казаков: это моя территория. Здание я знал досконально, как свои пять пальцев. Когда там ещё работал «Кондитерский комбинат», нормативных нарушений была тьма-тьмущая! Конечно, замечания учитывали и исправляли, но надо понимать: то, что допустимо для типового промышленного комплекса, ни в коем случае неприемлемо для торгово-развлекательного центра с массой людей. При реконструкции всё надо было учесть, включая полный перерасчёт расхода холодной воды, перекладку кабеля и изменение всех коммуникаций. А тут, очевидно, хотели просто денег заработать, не думая о людях. У меня до сих пор в голове не укладывается, как кинозалы оказались на четвёртом этаже, хотя должны быть на первом? Почему был всего один вход и один выход? Где пожарные лестницы? Вопросов масса, только ответов на них нет. Все ведь знали об этих нарушениях. Знали и молчали, на «авось» надеялись.

Что касается причин пожара, кроме разгильдяйства и халатности, главная — замыкание электропроводки. Кабель ещё с советских времён технологический алюминиевый с крыши шёл, от него — разводка. И если раньше в кондитерском комбинате было 30 офисов, то в «Вишне» их стало 300! Нагрузка увеличилась в разы, да и к старым алюминиевым проводам новые медные прицепили, что вообще против всяких правил электроустановок! Естественно, что на скрутках и соединениях они коротили. Вот и 25 марта аниматор Сергей Сочинский заметил, что наверху электрик сидит что-то делает, а в сухой бассейн пепел сыплется, как при извержении вулкана. А шары там не дорогие из огнепрочного материала, а дешёвые. Они тлеть начали, дым пошёл едкий. Парень хотел помочь, мог бы и сам справиться, трагедии бы не было, столько людей не погибло. Но он глядь — огнетушителя поблизости нет, на кнопку давит — сигнализация не срабатывает. Детей выводит, охраннику кричит: «Там пожар!» Ноль реакции. Берёт промышленный противогаз, бежит наверх, спасает электрика. А в пожарную часть никто так и не сообщил. Сигнал поступил, когда люди из соседних домов на дым внимание обратили. И получается, что боевые расчёты приехали не через пять минут, а через двадцать. А ведь каждая секунда на вес золота была!

— Понятно, что время было упущено. Очаг возгорания ликвидировать не удалось. Люди паниковали, бегали по торговому центру, пытались выйти. Многие собой рисковали, но спасали детей. А что же прибывшие пожарные? Как они сработали? Ведь Генина обвинили в преступной халатности, что, мол, из-за него столько погибших.

— На моей памяти за последние 40 лет не было такого, чтобы пожарного за пожар судили и посадили в тюрьму! Да, руководит пожаротушением и принимает решения по спасению людей тот, кто первым приезжает. Но, надо понимать, что он же не в стороне стоит, на всё смотрит, а непосредственное участие принимает! У Сергея опыт 15 лет, и он всё грамотно сделал: машины на гидрант поставил, сам в разведку. А в здании один эвакуационный выход забит, он ко второму — это снова потеря времени, да ещё и двери не открылись, так как противопожарная система отключена была. Кстати, современного дыхательного баллона, которыми сейчас обязали всех пользоваться, хватает всего на 30 минут! А это же огонь, это ж не вода, да и «тушилы» не морские котики! Плана эвакуации нет, сколько людей внутри — неизвестно, зашли, время на блуждания потратили, кислород кончается, и тут уже надо думать о спасении себя и своего пожарного звена, обратно идти. Поэтому Генин три раза баллон заряжал, потом снова в здание входил, людей спасал. Он же своей жизнью рисковал, мог и сам там погибнуть. Я считаю, что всё, что могли сделать на «Зимней Вишне», пожарные сделали. Винить именно их в гибели людей неправильно.

Человеческий фактор.

— Весной пожарные массово увольнялись в знак протеста; детей тех, кто тушил пожар, гнобили, родственников запугивали. Раньше тоже такое было, или это современные реалии?

— В Советском Союзе пожарная охрана была в системе МВД. Нас называли «Министерство воды и дыма». Так вот, попробуй только кто тронь пожарного — он рядовой внутренней службы, избиение — статья и срок.

А теперь что? МЧС — отдельное учреждение, другая структура, закон уже не действует. Да, я согласен, очень большая трагедия, много погибших, взрослые злятся, дети с ними солидарны. Когда я почувствовал волну народного гнева, то собрал портфолио и по школам кемеровским пошёл. Рассказывал о работе пожарных, о сложностях, о героях Кузбасса, их подвигах и заслугах. Говорил о том, как сложно бывает принять правильное решение и как один человек может спасти тысячи.

Вот пример: Владимир Ситников в 1989 году не просто потушил пожар в Юрге, а целый город спас. А началось-то всё с того, что электрик покурил на складе боеприпасов, окурок бросил на свежевыкрашенный пол. Огонь вспыхнул. Всех пришлось срочно эвакуировать. Снаряды, патроны, ракеты — всё взрывается, в разные стороны разлетается, не подойти и не подъехать близко. И вот этот «тушила», молодой лейтенант принимает единственно верное решение: подгоняет танк, за танком пожарные становятся и в несколько стволов работают. Вот так и спасли город.

— Вы вот рассказываете, и получается: тут недосмотрели, там сигнализацию отключили, здесь окурок бросили. То есть большинство пожаров из-за «человеческого фактора» происходит?

— Пожары и раньше, и сейчас по большей части из-за человеческой невнимательности и безалаберности происходят. Самые запоминающиеся в моей практике — на мясокомбинате и на мебельной фабрике. Произошли оба в 1986-м году. В первом случае главный инженер разрешил замену батарей, ни с кем не согласовав. В цехе 100 человек, а на стенах пенопласт начал тлеть. Фенолы выделяются, дым едкий идёт, чёрный. Людей вывели, очаг быстро потушили, а на крыше сделали дыру и установили дымосос, чтоб помещение очистить. Трое тогда погибли, 50 в больницу с отравлением попали. Я сразу отчитался: «Сделал это, потом то, этих спас, тех не успел». Ко мне никаких претензий не было.

Второй случай — на мебельной фабрике. Главный инженер не согласовал ни с кем огневые работы, систему вентиляции не отключил полностью. Вентилятор перегоревший заменили, новый поставили, сварщик стал рамку заваривать. Одна искра в трубу попала, и в вентиляции все отложения горючих смол и альдегидов как полыхнут! В цехе загорелись бочки с лаком, а на крыше рубероид вспыхнул. В цехе больше 200 человек. Рядом база Облисполкома, где самый дорогой и дефицитный товар, меха, кожа; напротив база ГУ ФСИНа, там одежда и продукты для колоний, боеприпасы, плюс «Автоколонна 1237» с горючим и техникой. Мы максимально у всех помощи попросили. Сами на крыше работали, остальные цех тушили. Всё правильно сделали, никто ни из работников фабрики, ни из коллег моих не пострадал.

— После пожаров обычно бывает «разбор полётов», когда становится понятно, что было верно, а что нет. Вас никогда не мучили сомнения, что что-то вы не так сделали? На пожарах бывало страшно?