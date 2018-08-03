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08:50 (мск), источник: Ura.ru

Участница группы Pussy Riot назвала жалобу правозащитницы Чудновец «доносом»

Участница Pussy Riot Мария Алехина назвала жалобу правозащитницы Евгении Чудновец на клипы группы «доносом». Об этом она сказала в беседе с корреспондентом «URA.RU». Следственный комитет должен проверить ролики Pussy Riot в течение месяца.

«Это обычный классический донос, — сказала агентству Мария Алехина. — Человек, которого очень сильно поддерживала либеральная часть общества, ведет себя странно и плохо. Я другого такого случая вспомнить не могу, чтобы человек сам сидел за репост по политическому делу, а потом писал доносы в Следственный комитет».

Ранее Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с обнаженным ребенком, написала жалобу в главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел. Она потребовала проверить видео Pussy Riot на экстремизм.

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Ранее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» Чудновец пояснила, что беспокоится из-за того, что опасный контент скандальной группы по незнанию могут разместить у себя в соцсетях простые пользователи. «Каждый день я читаю новости о том, что кого-то привлекли за репост той или иной записи в интернете по 282 статье. Поэтому я попросила дать центру “Э” оценку клипам, и в случае, если все-таки экстремизм в этих “произведениях” есть — удалить их из интернета», — отметила Чудновец.

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Алехина удивлена мотивацией, которую привела Чудновец: «Она назвала какую-то хрень в качестве мотива. Звучит достаточно цинично. Просит СК проверить видео на экстремизм, якобы заботясь о фанатах группы. Это полное дно».

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