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08:40 (мск), источник: Интерфакс

Нелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Он направлялся в Китай, но попал в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке, он попросил политического убежища, сообщил агентству «Интерфакс» в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

«Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию», — сказал собеседник агентства.
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По его словам, гражданин США попросил предоставить ему политическое убежище на территории РФ. «В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности», — сказал источник.

В свою очередь, в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересекшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.

Воздержались от комментариев и сотрудники представительства МИД РФ в Камчатском крае — ближайшего к Анадырю территориального органа МИД. «Территория Чукотского автономного округа юридически не относится к зоне ответственности камчатского представительства», — сказали в этом органе.

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