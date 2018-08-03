Нелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФ
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Он направлялся в Китай, но попал в Россию.
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Он направлялся в Китай, но попал в Россию.
Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке, он попросил политического убежища, сообщил агентству «Интерфакс» в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, гражданин США попросил предоставить ему политическое убежище на территории РФ. «В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности», — сказал источник.
В свою очередь, в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересекшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.
Воздержались от комментариев и сотрудники представительства МИД РФ в Камчатском крае — ближайшего к Анадырю территориального органа МИД. «Территория Чукотского автономного округа юридически не относится к зоне ответственности камчатского представительства», — сказали в этом органе.