В Саду Победы челябинцы отмоют и покрасят танк и зенитки
Образцы боевой техники требуются обновить.
Образцы боевой техники требуются обновить.
В пятницу, 3 августа, в 10.00, в Саду Победы, в Челябинске, начнется хорошая акция «Мы помним, мы гордимся». Но возлагать цветы и венки к обелиску участники события не будут.
В мемориальный парк они пришли с ведрами, тряпками и банками с краской защитного цвета. Волонтеры отмоют от грязи и покрасят образцы военной техники единственного на Урале музея боевых машин и орудий под открытым небом.
Администрация Тракторозаводского района решила навести порядок на аллее с орудиями, пригласили школьников.
Музей открыт 11 лет назад. В будни и праздники он притягивает сотни горожан. Где еще увидишь легендарный танк Т-34, автомобиль ЗИС-5, который на фронтах Великой Отечественной ласково звали «Захаркой», самоходные артиллерийские установки.
После покраски образцы военной техники будут выглядеть идеально.
Адрес музея в Саду Победы: Челябинск, ул. Героев Танкограда, 75.