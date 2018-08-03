В Саду Победы челябинцы отмоют и покрасят танк и зенитки

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 3 августа, в 10.00, в Саду Победы, в Челябинске, начнется хорошая акция «Мы помним, мы гордимся». Но возлагать цветы и венки к обелиску участники события не будут.

В мемориальный парк они пришли с ведрами, тряпками и банками с краской защитного цвета. Волонтеры отмоют от грязи и покрасят образцы военной техники единственного на Урале музея боевых машин и орудий под открытым небом.

Администрация Тракторозаводского района решила навести порядок на аллее с орудиями, пригласили школьников.

Музей открыт 11 лет назад. В будни и праздники он притягивает сотни горожан. Где еще увидишь легендарный танк Т-34, автомобиль ЗИС-5, который на фронтах Великой Отечественной ласково звали «Захаркой», самоходные артиллерийские установки.

После покраски образцы военной техники будут выглядеть идеально.