Повысились пошлины на выдачу загранпаспорта и прав
С 3 августа в России действует новый размер пошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал.
С 3 августа в России действует новый размер пошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал.
За оформление загранпаспорта с электронным носителем информации теперь придется заплатить пять тысяч рублей вместо трех с половиной, а стоимость загранпаспорта для ребенка в возрасте до 14 лет вырастет с полутора до двух с половиной тысяч рублей.
До полутора тысяч рублей увеличится и размер госпошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей пластикового свидетельства. Водительское удостоверение нового образца обойдется в три тысячи рублей.