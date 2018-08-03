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08:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Повысились пошлины на выдачу загранпаспорта и прав

С 3 августа в России действует новый размер пошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал.

За оформление загранпаспорта с электронным носителем информации теперь придется заплатить пять тысяч рублей вместо трех с половиной, а стоимость загранпаспорта для ребенка в возрасте до 14 лет вырастет с полутора до двух с половиной тысяч рублей.

До полутора тысяч рублей увеличится и размер госпошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей пластикового свидетельства. Водительское удостоверение нового образца обойдется в три тысячи рублей.

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