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08:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Приморский циклон идет на Хабаровский край

До Хабаровска непогода дойти не должна.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Штормовое предупреждение, объявленное в Приморье, аукнется и в Хабаровском крае. Циклон, который принес на территорию соседей сильные дожди и ливни затронут юг Хабаровского края. Как уточняют синоптики, в ночь на субботу в Вяземском и особенно Бикинском районе ожидаются дожди разной интенсивности.

 — Ночью циклон накроет север Приморского края и сместится на юг нашего региона. Днем осадки продолжатся, а в воскресенье пойдут на спад. Местами может выпасть 30−40 мм осадков. В остальных же частях края дождей в субботу не ожидается, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Температурный фон днем составит +23−28 градусов на юге и +14−19 градусов на севере края, ночью по +12−17 °C и +10−15 °C соответственно. Ветер северо-восточного направления поменяется в воскресенье — он станет западным с порывами до 5−10 м/с. Кстати, в воскресенье есть вероятность прохождения дождей по основной территории края.

 — В Хабаровске будет без осадков, ветер с северо-восточного поменяется на южный, с порывами 5−9 м/с. Температура в общем будет примерно одинаковой: +13−15°C ночью и +25−25°C днем, — добавила синоптик.

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