Приморский циклон идет на Хабаровский край
До Хабаровска непогода дойти не должна.
До Хабаровска непогода дойти не должна.
Штормовое предупреждение, объявленное в Приморье, аукнется и в Хабаровском крае. Циклон, который принес на территорию соседей сильные дожди и ливни затронут юг Хабаровского края. Как уточняют синоптики, в ночь на субботу в Вяземском и особенно Бикинском районе ожидаются дожди разной интенсивности.
— Ночью циклон накроет север Приморского края и сместится на юг нашего региона. Днем осадки продолжатся, а в воскресенье пойдут на спад. Местами может выпасть 30−40 мм осадков. В остальных же частях края дождей в субботу не ожидается, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Температурный фон днем составит +23−28 градусов на юге и +14−19 градусов на севере края, ночью по +12−17 °C и +10−15 °C соответственно. Ветер
— В Хабаровске будет без осадков, ветер с