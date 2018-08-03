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08:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Корейские инвесторы предложили построить в Хабаровске поле для гольфа

По словам авторов идеи, иностранцы будут приезжать в столицу российского Дальнего Востока, чтобы посоревноваться.

В Хабаровске может появиться поле для гольфа. С предложением создать такую площадку в администрацию города обратились представители строительных компаний из южнокорейского города Хвасон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

По словам представителя муниципальной строительной компании Hwaseong Urban Corporation, жители Южной Кореи очень любят играть в гольф и с удовольствием приезжали бы в Хабаровск ради этого развлечения.

«Наши жители выезжают в Китай или другие страны АТР, чтобы поиграть в гольф. Хабаровск [же] располагается всего в двух часах полета на самолете. Если администрация города поможет нам получить землю по приемлемой цене, то мы готовы заняться строительством поля для гольфа. Конечно, нужно рассчитать цену строительство и окупаемость проекта», — сказал представитель Hwaseong Urban Corporation Кан Пхаль Мун.

Он добавил, что местная погода отлично подходит для игры в гольф: в начале августа в Корее установилась температура около +40 градусов, а в Хабаровске условия комфортные.

Первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда подчеркнул, что эта идея не новая — ее обсуждают с 90-х годов.

«У нас есть территории, где вы можете это реализовать. Например, остров Большой Уссурийский. Здесь огромные поля, которые можно приспособить для игры в гольф. Мы готовы рассмотреть проект и всячески вам содействовать», — отметил Валерий Лебеда.

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