На «Екатеринбург-Арене» начался снос временных конструкций
На «Екатеринбург-Арене» начали разбирать временные конструкции. Работы стартовали накануне, 2 августа.
На «Екатеринбург-Арене» начали разбирать временные конструкции. Работы стартовали накануне, 2 августа.
В первую очередь, рабочие приступили к демонтажу временного пункта пропуска к арене, сообщил ЕАН источник в региональном правительстве.
Работы планировалось начать в середине июля, но произошла двухнедельная задержка. Одновременно с разбором части временных сооружений разрабатывается проектная документация по демонтажу временных трибун. Его планируется осуществить в 2019 году.
Напомним, конструкции и кресла власти обещают раздать для использования на районных и городских стадионах. Согласно озвученным данным, на демонтаж трибун Москва выделит Свердловской области 570,8 млн рублей. Определенную сумму добавит сам регион, общая стоимость проекта ранее оценивалась в 1 млрд рублей.
Ожидается, что в собственность региона «Екатеринбург-Арена» также перейдет в 2019 году.
Как сообщалось ранее, в рамках ЧМ по футболу — 2018 стадион уральской столицы принял четыре матча: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.