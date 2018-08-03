На «Екатеринбург-Арене» начался снос временных конструкций

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, рабочие приступили к демонтажу временного пункта пропуска к арене, сообщил ЕАН источник в региональном правительстве.

Работы планировалось начать в середине июля, но произошла двухнедельная задержка. Одновременно с разбором части временных сооружений разрабатывается проектная документация по демонтажу временных трибун. Его планируется осуществить в 2019 году.

Напомним, конструкции и кресла власти обещают раздать для использования на районных и городских стадионах. Согласно озвученным данным, на демонтаж трибун Москва выделит Свердловской области 570,8 млн рублей. Определенную сумму добавит сам регион, общая стоимость проекта ранее оценивалась в 1 млрд рублей.

Ожидается, что в собственность региона «Екатеринбург-Арена» также перейдет в 2019 году.