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09:09 (мск), источник: ЕАН

На «Екатеринбург-Арене» начался снос временных конструкций

На «Екатеринбург-Арене» начали разбирать временные конструкции. Работы стартовали накануне, 2 августа.

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, рабочие приступили к демонтажу временного пункта пропуска к арене, сообщил ЕАН источник в региональном правительстве.

Работы планировалось начать в середине июля, но произошла двухнедельная задержка. Одновременно с разбором части временных сооружений разрабатывается проектная документация по демонтажу временных трибун. Его планируется осуществить в 2019 году.

Напомним, конструкции и кресла власти обещают раздать для использования на районных и городских стадионах. Согласно озвученным данным, на демонтаж трибун Москва выделит Свердловской области 570,8 млн рублей. Определенную сумму добавит сам регион, общая стоимость проекта ранее оценивалась в 1 млрд рублей.

Ожидается, что в собственность региона «Екатеринбург-Арена» также перейдет в 2019 году.

Как сообщалось ранее, в рамках ЧМ по футболу — 2018 стадион уральской столицы принял четыре матча: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.

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