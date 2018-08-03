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09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В центре Екатеринбурга появится гоночный лагерь

18 августа, в день празднования 295-летия Екатеринбурга, в центре города появится импровизированный автогоночный лагерь. Инициатором такой идеи выступил уральский гонщик-квадроциклист Сергей Карякин со своей командой.

Как сообщил на странице в Facebook спортсмен, гоночная площадка расположится в районе Главпочтампа на проспекте Ленина.

«Друзья, рад поделиться с вами приятной информацией — на Дне города — 18 августа мы выставим свою гоночную багги и технику в центре города в самом центре праздничных активностей», — пишет Карякин.

Он также заверил, что эта идея была одобрена на оргкомитете по подготовке Дня города, ее поддержал заместитель главы администрации Михаил Матвеев.

Все желающие смогут сфотографироваться с чемпионской техникой, на которой команда одержала победу в международной гонке «Шелковый путь 2018». Также можно будет получить автограф спортсмена и поучаствовать в различных активных мероприятиях автогоночной тематики.

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Отметим, что Сергей Карякин также является победителем ралли-марафона «Дакар-2017» в классе квадроциклов. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов.

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