В центре Екатеринбурга появится гоночный лагерь

Как сообщил на странице в Facebook спортсмен, гоночная площадка расположится в районе Главпочтампа на проспекте Ленина.

«Друзья, рад поделиться с вами приятной информацией — на Дне города — 18 августа мы выставим свою гоночную багги и технику в центре города в самом центре праздничных активностей», — пишет Карякин.

Он также заверил, что эта идея была одобрена на оргкомитете по подготовке Дня города, ее поддержал заместитель главы администрации Михаил Матвеев.

Все желающие смогут сфотографироваться с чемпионской техникой, на которой команда одержала победу в международной гонке «Шелковый путь 2018». Также можно будет получить автограф спортсмена и поучаствовать в различных активных мероприятиях автогоночной тематики.