В центре Екатеринбурга появится гоночный лагерь
18 августа, в день празднования 295-летия Екатеринбурга, в центре города появится импровизированный автогоночный лагерь. Инициатором такой идеи выступил уральский
18 августа, в день празднования 295-летия Екатеринбурга, в центре города появится импровизированный автогоночный лагерь. Инициатором такой идеи выступил уральский
Как сообщил на странице в Facebook спортсмен, гоночная площадка расположится в районе Главпочтампа на проспекте Ленина.
«Друзья, рад поделиться с вами приятной информацией — на Дне города — 18 августа мы выставим свою гоночную багги и технику в центре города в самом центре праздничных активностей», — пишет Карякин.
Он также заверил, что эта идея была одобрена на оргкомитете по подготовке Дня города, ее поддержал заместитель главы администрации Михаил Матвеев.
Все желающие смогут сфотографироваться с чемпионской техникой, на которой команда одержала победу в международной гонке «Шелковый путь 2018». Также можно будет получить автограф спортсмена и поучаствовать в различных активных мероприятиях автогоночной тематики.
Отметим, что Сергей Карякин также является победителем