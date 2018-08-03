В Новосибирском зоопарке кошка «усыновила» енотов

По данным специалистов, еноты хорошо размножаются в условиях зоопарков, и самки обычно успешно выкармливают потомство. Случаи искусственного вскармливания крайне редки. Но самка, родившая малышей в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья.

«Решено было прибегнуть к помощи кормилицы. Ей стала домашняя кошка, живущая в зоопарке… В прошлом году она выкормила двух детенышей каракала. Сейчас у кошки снова котята. Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко», — говорится в сообщении.