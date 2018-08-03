С улиц Красноярска уберут более тысячи незаконных рекламных конструкций

В Красноярске демонтируют 1252 незаконные рекламные конструкции. Об этом рассказали в администрации города. Под снос пойдут как щиты, установленные вдоль улиц, так и другие носители — растяжки, реклама на стенах домов, крышах и т. п. Уже сейчас соответствующие предписания направлены их владельцам, которые должны за свой счет разобрать эти сооружения.

Однако, как пояснили Newslab.ru в департаменте градостроительства, собственники большей части таких конструкций неизвестны, а значит, сносить их будут за счет бюджета. Речь идет о 734 носителях, 689 из которых уже демонтированы. Во сколько обошлась их ликвидация казне города, в мэрии пообещали уточнить позже.

Количество демонтированных незаконных рекламных конструкций, чьи владельцы известны, чиновники не называют. Но уточняют, что все работы должны завершиться до конца 2018 года. Теми же, кто проигнорирует предписание мэрии, займется полиция.

«На каждый рекламный объект у собственников должны быть разрешительные документы, — говорит заместитель руководителя управления архитектуры Эдуард Веккессер, — кроме этого современные правила обязывают рекламодателей учитывать планировочные и историко-культурные особенности города».