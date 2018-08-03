С улиц Красноярска уберут более тысячи незаконных рекламных конструкций
Основную их часть снесут за счет бюджета.
Основную их часть снесут за счет бюджета.
В Красноярске демонтируют 1252 незаконные рекламные конструкции. Об этом рассказали в администрации города. Под снос пойдут как щиты, установленные вдоль улиц, так и другие носители — растяжки, реклама на стенах домов, крышах
Однако, как пояснили Newslab.ru в департаменте градостроительства, собственники большей части таких конструкций неизвестны, а значит, сносить их будут за счет бюджета. Речь идет о 734 носителях, 689 из которых уже демонтированы. Во сколько обошлась их ликвидация казне города, в мэрии пообещали уточнить позже.
«На каждый рекламный объект у собственников должны быть разрешительные документы, — говорит заместитель руководителя управления архитектуры Эдуард Веккессер, — кроме этого современные правила обязывают рекламодателей учитывать планировочные и
Сейчас в Красноярске действуют 1599 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Ознакомиться со схемой размещения рекламных конструкций можно на сайте администрации города.