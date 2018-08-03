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08:45 (мск), источник: Вести - Красноярск

Центральному парку Красноярска — 190 лет

В эти дни 190 лет отмечает Центральный парк. Два века назад это была окраина города, сосновый лес сплошной стеной от Енисея до Качи. Первый енисейский губернатор Александр Степанов распорядился выделить 8 гектаров земли под Городской сад. Так начиналась история парка.

Источник: Вести - Красноярск

Вековых сибирских сосен в парке уже не найти, да и вся территория с годами стала меньше. По окраине проложили дорогу — нынешняя Дубровинского, бизнесмены во все времена были не прочь отрезать от сада кусочек. «Был такой предприниматель Поляков, захотел устроить у нас кинематограф, ему понравилось место именно в парке. Он сделал всё, просил у общественного собрания, сулил выгоду, обещал 200 рублей в год давать на содержание парка, но ему нужно место именно в парке. И действительно, место было ему отдано», — рассказала историк-краевед Татьяна Зыкова.

В 34-м Городской сад стал парком культуры и отдыха имени Максима Горького. Сейчас памятник писателю стоит в стороне от центральной аллеи, краска уже облупилась. К юбилею открыли выставку фотографий — счастливое детство в парке. Вот легендарный самолёт-кафе. Тут же детская железная дорога. Её построили в 30-е, к 1 мая, железнодорожники работали в свободное время — в свои выходные. Это была первая в стране малая дорога, много лет она оставалась единственной.

Аттракцион «Детская железная дорога» работает до сих пор. Центральному парку — 190, на него периодически сыплется критика, но он по-прежнему остаётся одним из любимых мест отдыха горожан.

Евгения ПЛОТНИКОВА.

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