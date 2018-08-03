В Омске косуля опаздывала на рейс
Необычную картину в районе омского аэропорта наблюдали горожане. На улице Транссибирской вдоль дороги бегала косуля.
Необычную картину в районе омского аэропорта наблюдали горожане. На улице Транссибирской вдоль дороги бегала косуля.
Как рассказа очевидица Светлана Гоманенко, она увидела животное возле аэропорта, когда стояла в пробке. Омичка пошутила, что копытное опаздывало на рейс, поэтому неслось сломя голову.
«Едешь такой с утра по дороге,
Отметим, в Омской области распространена сибирская косуля, однако встретить пугливое животное в городе — редкость. В Омске то и дело замечают животных, несвойственных миллионному городу. Так, на улицах иногда видят коров, разгуливающих с хозяевами, гусей и черепах.