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09:32 (мск), источник: СуперОмск

В Омске косуля опаздывала на рейс

Необычную картину в районе омского аэропорта наблюдали горожане. На улице Транссибирской вдоль дороги бегала косуля.

Как рассказа очевидица Светлана Гоманенко, она увидела животное возле аэропорта, когда стояла в пробке. Омичка пошутила, что копытное опаздывало на рейс, поэтому неслось сломя голову.

«Едешь такой с утра по дороге, где-то стоишь в пробке, и тут косуля бежит и ломится в аэропорт! Опаздывает на рейс! Так интуитивно оглядываешься — может и медведь из Омска бежит по дорогам, сломя голову!», — написала горожанке в своем профиле Instagram.

Отметим, в Омской области распространена сибирская косуля, однако встретить пугливое животное в городе — редкость. В Омске то и дело замечают животных, несвойственных миллионному городу. Так, на улицах иногда видят коров, разгуливающих с хозяевами, гусей и черепах.

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