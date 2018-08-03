В Омске косуля опаздывала на рейс

Как рассказа очевидица Светлана Гоманенко, она увидела животное возле аэропорта, когда стояла в пробке. Омичка пошутила, что копытное опаздывало на рейс, поэтому неслось сломя голову.

«Едешь такой с утра по дороге, где-то стоишь в пробке, и тут косуля бежит и ломится в аэропорт! Опаздывает на рейс! Так интуитивно оглядываешься — может и медведь из Омска бежит по дорогам, сломя голову!», — написала горожанке в своем профиле Instagram.