В выходные дни на пешеходной улице ул. Куйбышева ожидается развлекательная программа
В выходные улица Куйбышева в Самаре опять станет пешеходной. Как сообщают в горадминистрации, для жителей и гостей города подготовлена насыщенная
В выходные улица Куйбышева в Самаре опять станет пешеходной. Как сообщают в горадминистрации, для жителей и гостей города подготовлена насыщенная
4 августа:
возле ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) в 14.00 начинает работу фотовыставка «Самарские судьбы в российском кинематографе», а с 17.00 — интерактив с прохожими на тему выставки;.
19.30 — 22.00 — шоу бразильских барабанов (пересечение с ул. Красноармейская);.
19.30 — 22.00 — выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение с ул. Ленинградской);.
19.30 — 23.00 — выступление танцевального коллектива Danse& Live (ул. Куйбышева, 103);.
19.00 — 21.00 — работа
19.00 — 21.00 — выступление муниципального духового оркестра (проход от пл. Революции до Струковского сада, концерт);.
19.00 — 21.00 — интерактивная площадка «Как пройти в библиотеку» (ул. Куйбышева, 95);.
19.00 — 21.00 — лекторий с элементами интерактива по истории поэзии (ул. Куйбышева, 113);.
18.00 — 21.00 —
19.00 — 21.00 —