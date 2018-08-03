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09:44 (мск), источник: Volga News

В выходные дни на пешеходной улице ул. Куйбышева ожидается развлекательная программа

В выходные улица Куйбышева в Самаре опять станет пешеходной. Как сообщают в горадминистрации, для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.

4 августа:

возле ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) в 14.00 начинает работу фотовыставка «Самарские судьбы в российском кинематографе», а с 17.00 — интерактив с прохожими на тему выставки;.

19.30 — 22.00 — шоу бразильских барабанов (пересечение с ул. Красноармейская);.

19.30 — 22.00 — выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение с ул. Ленинградской);.

19.30 — 23.00 — выступление танцевального коллектива Danse& Live (ул. Куйбышева, 103);.

19.00 — 21.00 — работа художников-шаржистов (ул. Куйбышева);.

19.00 — 21.00 — выступление муниципального духового оркестра (проход от пл. Революции до Струковского сада, концерт);.

19.00 — 21.00 — интерактивная площадка «Как пройти в библиотеку» (ул. Куйбышева, 95);.

19.00 — 21.00 — лекторий с элементами интерактива по истории поэзии (ул. Куйбышева, 113);.

18.00 — 21.00 — литературно-музыкальная композиция «Диалоги о любви», «Литературные классики на асфальте»: викторина по русской литературе, программа по скорочтению «#ПрочиТаймЛето», открытый микрофон;.

19.00 — 21.00 — мастер-класс и открытая тренировка по жонглированию.

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