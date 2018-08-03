Экологи обнаружили сброс нефтепродуктов в реку Миасс в Челябинске

Челябинские экологи заявили о сбросе вод с характерным запахом нефтепродуктов в реку Миасс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на активистов движения «Экочел».

Несанкционированный источник загрязненной воды с характерным запахом нефтепродуктов обнаружили практически в центре города, в районе улицы Труда.