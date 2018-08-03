Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Кристина Агилера беременна третьим ребенком
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать - СМИ
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:37 (мск), источник: dostup1.ru

Экологи обнаружили сброс нефтепродуктов в реку Миасс в Челябинске

На поверхности реки обнаружена нефтяная пленка, по берегам и на растительности — масляные пятна.

Челябинские экологи заявили о сбросе вод с характерным запахом нефтепродуктов в реку Миасс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на активистов движения «Экочел».

Несанкционированный источник загрязненной воды с характерным запахом нефтепродуктов обнаружили практически в центре города, в районе улицы Труда.

«Ранее экоактивисты уже фиксировали нарушение, когда возле Исторического музея Южного Урала в реку Миасс сбрасывались воды коммунального пользования. В воздухе над рекой стоял запах фекалий», — говорится в сообщении.

Все новости региона
 В Челябинске снижаются цены на бензин
Главбух детсада в Челябинске похитила свыше 1,3 млн
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Названа опасность отказа от алкоголя
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
День железнодорожника: мифы о вагонах, белье и ценах на билеты
Россия догоняет США по количеству больных ожирением
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь