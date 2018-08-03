Криптомир: В Перми прошел съезд будущих «граждан Децентуриона»
На получение гражданства в Децентурионе подали заявки уже 20 тысяч человек.
На получение гражданства в Децентурионе подали заявки уже 20 тысяч человек.
В Перми презентовали
Трёт нос пермскому мишке один из граждан «Децентуриона» Рустам Зарипов. Более того, в этой виртуальной стране он — министр информации. Хотя поначалу кажется, что речь не о государстве, а о другой планете.
Рустам Зарипов, министр информации государства Децентурион по России и Китаю: «Для того чтобы получить паспорт, нужно купить один токен. Его стоимость — тысяча долларов».
Токены — это местные деньги, по функционалу больше похожие на акции. Ими с гражданами делятся
Рустам Зарипов, министр информации государства Децентурион по России и Китаю: «Сейчас ведутся переговоры на уровне ООН, правительств стран. Всё идёт к тому, чтобы мы в сентябре выступили на ассамблее ООН с инициативой получения суверенитета».
Послушать представителей правительства виртуальной страны пришли как новички, так и те, кто изучил тему вдоль и поперёк. К экспертам себя относит и Андрей Густомесов. По его мнению, криптовалюта уже стала важной частью современной экономики, но это не отменяет возможных рисков.
Андрей Густомесов, предприниматель, криптоинвестор: «Чтобы понять, правдивый проект или этот проект, чтобы нажиться на людях, нужно очень тщательно изучать структуру, состав участников, документацию».
Как бы то ни было, уже сейчас на получение гражданства в Децентурионе подали заявки 20 тысяч человек. Это, например, город Верещагино в Пермском крае.
Вот так выглядит паспорт гражданина государства Децентурион. Заявлено, что здесь 8 степеней защиты, указаны
Вот эти кадры, правда, не уточняется, какая это страна и куда летит пассажир. Понятно одно — вряд ли он вложил последние деньги. К слову, это главный совет экспертов — не тратить последнее и тем более не брать кредиты.