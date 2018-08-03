Криптомир: В Перми прошел съезд будущих «граждан Децентуриона»

В Перми презентовали блокчейн-государство под названием «Децентурион». Все основано на модной нынче криптовалюте и виртуальных идеях, которые, правда, как говорят, все же могут принести реальный доход. Новая ли это экономика или обычная финансовая пирамида?

Трёт нос пермскому мишке один из граждан «Децентуриона» Рустам Зарипов. Более того, в этой виртуальной стране он — министр информации. Хотя поначалу кажется, что речь не о государстве, а о другой планете.

Рустам Зарипов, министр информации государства Децентурион по России и Китаю: «Для того чтобы получить паспорт, нужно купить один токен. Его стоимость — тысяча долларов».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tTC8G8gUpWA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Токены — это местные деньги, по функционалу больше похожие на акции. Ими с гражданами делятся бизнес-проекты, которые работают на территории страны. По здешним законам, 50% своих активов они обязаны распределить между жителями. Дальше — больше. Виртуальную историю намерены сделать реальной и купить для размещения остров недалеко от Малайзии.

Рустам Зарипов, министр информации государства Децентурион по России и Китаю: «Сейчас ведутся переговоры на уровне ООН, правительств стран. Всё идёт к тому, чтобы мы в сентябре выступили на ассамблее ООН с инициативой получения суверенитета».

Послушать представителей правительства виртуальной страны пришли как новички, так и те, кто изучил тему вдоль и поперёк. К экспертам себя относит и Андрей Густомесов. По его мнению, криптовалюта уже стала важной частью современной экономики, но это не отменяет возможных рисков.

Андрей Густомесов, предприниматель, криптоинвестор: «Чтобы понять, правдивый проект или этот проект, чтобы нажиться на людях, нужно очень тщательно изучать структуру, состав участников, документацию».

Как бы то ни было, уже сейчас на получение гражданства в Децентурионе подали заявки 20 тысяч человек. Это, например, город Верещагино в Пермском крае.

Вот так выглядит паспорт гражданина государства Децентурион. Заявлено, что здесь 8 степеней защиты, указаны имя-фамилия, дата рождения. Несколько страниц оставлены для виз, и якобы по этому паспорту в одной из стран уже был совершён авиаперелёт.