Синоптики сообщили о погоде на День города в Омске

Источник: AP 2018

В эти дни в Омске пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные его 302-й годовщине. Если в плане температуры погода в Омске будет комфортной, то осадков, похоже, не избежать.

Так, на 4 августа в омском регионе местами прогнозируется дождь с грозой, и 5 августа вероятность осадков сохранится. В субботу, 4 августа, воздух днем прогреется до +15…+20, по юго-востоку до +25, в воскресенье, 5 августа, днем столбик термометра поднимется до +17…+22.