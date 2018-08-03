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09:41 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики сообщили о погоде на День города в Омске

На официальном сайте Обь-Иртышского гидрометеоцентра опубликован прогноз погоды в городе и области на 4 и 5 августа.

Источник: AP 2018

В эти дни в Омске пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные его 302-й годовщине. Если в плане температуры погода в Омске будет комфортной, то осадков, похоже, не избежать.

Так, на 4 августа в омском регионе местами прогнозируется дождь с грозой, и 5 августа вероятность осадков сохранится. В субботу, 4 августа, воздух днем прогреется до +15…+20, по юго-востоку до +25, в воскресенье, 5 августа, днем столбик термометра поднимется до +17…+22.

После праздников, в начале следующей недели в Омске резко потеплеет, и на несколько дней установится жара.

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