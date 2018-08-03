Синоптики сообщили о погоде на День города в Омске
На официальном сайте
На официальном сайте
В эти дни в Омске пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные его 302-й годовщине. Если в плане температуры погода в Омске будет комфортной, то осадков, похоже, не избежать.
Так, на 4 августа в омском регионе местами прогнозируется дождь с грозой, и 5 августа вероятность осадков сохранится. В субботу, 4 августа, воздух днем прогреется до +15…+20, по
После праздников, в начале следующей недели в Омске резко потеплеет, и на несколько дней установится жара.