Убитому в ЦАР ростовскому режиссеру присудили премию «Лавровая ветвь»
Убитому в Центральноафриканской Республике ростовскому режиссеру Александру Расторгуеву присуждена национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».
Убитому в Центральноафриканской Республике ростовскому режиссеру Александру Расторгуеву присуждена национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».
«В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно», — сообщается на сайте премии.
Напомним, Александр Расторгуев, а также оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль были убиты недалеко от города Сибю в Центральноафриканской Республике 30 июля.
По факту гибели россиян Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).