Убитому в ЦАР ростовскому режиссеру присудили премию «Лавровая ветвь»

«В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно», — сообщается на сайте премии.