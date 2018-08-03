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17:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Убитому в ЦАР ростовскому режиссеру присудили премию «Лавровая ветвь»

Убитому в Центральноафриканской Республике ростовскому режиссеру Александру Расторгуеву присуждена национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».

«В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно», — сообщается на сайте премии.

Напомним, Александр Расторгуев, а также оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль были убиты недалеко от города Сибю в Центральноафриканской Республике 30 июля.

По факту гибели россиян Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

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