Воронежские синоптики дали прогноз на первые выходные августа

Первые выходные июля в Воронежской области будут тёплыми, но не очень солнечными. Синоптики обещают переменную облачность и температуру до +32 градусов. Подробный прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В субботу, 4 августа, по области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура ночью до 20 градусов, днём до +31.

В Воронеже осадков не ожидается. Весь день будет солнечная погода, а столбики термометров покажут до +30 градусов тепла.

Погода немного испортится в воскресенье, 5 августа. По области вновь ожидается переменная облачность, днём местами небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь, гроза. Ветер западный 4−9 м/с. Температура ночью до +19, днём до +30, по югу области местами до +32 градусов.

А в Воронеже солнце будет светить не переставая. Температура ночью до +19, днём до +29.