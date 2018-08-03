Объявлены результаты первого дня тестов

Источник: UzReport.news

Экзамены прошли по 154 направлениям в 23 вуза. Всего пришло 58,985 абитуриентов. Об этом сообщает Государственный тестовый центр.

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По итогам первого дня наивысший балл для обучения на грантовой основе — 223.5. Данный показатель был отмечен по направлению «Юриспруденция» (рус) Ташкентского государственного юридического университета.

Самый высокий балл для обучения на контрактной основе — 176.7. Он так же был отмечен по направлению «Юриспруденция» (узб) ТГЮУ.

Средние проходные баллы по итогам первого дня составили: