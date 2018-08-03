Объявлены результаты первого дня тестов
Государственный тестовый центр подвел итоги первого дня вступительных экзаменов.
Государственный тестовый центр подвел итоги первого дня вступительных экзаменов.
Экзамены прошли по 154 направлениям в 23 вуза. Всего пришло 58,985 абитуриентов. Об этом сообщает Государственный тестовый центр.
По итогам первого дня наивысший балл для обучения на грантовой основе — 223.5. Данный показатель был отмечен по направлению «Юриспруденция» (рус) Ташкентского государственного юридического университета.
Самый высокий балл для обучения на контрактной основе — 176.7. Он так же был отмечен по направлению «Юриспруденция» (узб) ТГЮУ.
Средние проходные баллы по итогам первого дня составили:
Государственный грант — 142.9;
Платный контракт — 123.7.