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09:13 (мск), источник: UzReport.news

Объявлены результаты первого дня тестов

Государственный тестовый центр подвел итоги первого дня вступительных экзаменов.

Источник: UzReport.news

Экзамены прошли по 154 направлениям в 23 вуза. Всего пришло 58,985 абитуриентов. Об этом сообщает Государственный тестовый центр.

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По итогам первого дня наивысший балл для обучения на грантовой основе — 223.5. Данный показатель был отмечен по направлению «Юриспруденция» (рус) Ташкентского государственного юридического университета.

Самый высокий балл для обучения на контрактной основе — 176.7. Он так же был отмечен по направлению «Юриспруденция» (узб) ТГЮУ.

Средние проходные баллы по итогам первого дня составили:

Государственный грант — 142.9;
Платный контракт — 123.7.

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