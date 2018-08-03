В Хабаровском краеведческом музее сменилась эпоха

Источник: Хабаровский край сегодня

Коллектив Хабаровского краеведческого музея проводил на пенсию своего генерального директора Николая Рубана. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали сотрудники учреждения. В настоящее время обязанности руководителя исполняет заместитель директора Иван Крюков.

— Я работаю в музее десять лет. За это время учреждение существенно расширилось. Николай Иванович выступал генератором идей выставочных проектов. В 2011 году у нас прошло расширенное заседание Союза музеев России, это тоже его заслуга. Появилось очень много мультимедиа и интерактивных проектов с вовлечением посетителей, это также инициатива Николая Рубана, — рассказал и.о. генерального директора Хабаровского краеведческого музея Иван Крюков. — Главная задача теперь двигаться по намеченному направлению и держать заданную планку.

Николай Рубан возглавлял главный музей региона с 1994 года. Как он рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», после выхода не пенсию никуда уезжать из Хабаровска не намерен.

— Я вовсе не попрощался с краеведческим музеем. Думаю, там ещё поработать или в другой форме найти пути сотрудничества, — отметил Николай Рубан. — Совершенно обязательно займусь написанием книги об истории Хабаровского краеведческого музея. Мне удалось добиться существенного расширения нашего учреждения, появился музей археологии, построен новый корпус, увеличено фондохранилище. По моим оценкам, на две трети музей стал работать эффективнее.