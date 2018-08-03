В Пермском крае на сто баллов сдали 141 экзамен ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае в этом году на сто баллов сдали 141 экзамен ЕГЭ. Таковы предварительные результаты, которые сообщили в краевом Минобре.

Как всегда, больше всего стобалльных работ по русскому языку — 93. 19 человек получили максимальный результат по информатике, 12 — по химии. Шесть выпускников на сто баллов сдали ЕГЭ по географии, пятеро — по литературе, двое — по математике (профильный) и истории. Максимальных баллов на экзаменах по обществознанию и немецкому языку добились по одному человеку.

Нет стобалльных работ на ЕГЭ по физике, биологии, английскому и французскому языкам. Отметим, что всего ЕГЭ в этом году в Прикамье сдавали 12728 человек.