Жаркая и сухая погода ожидается в Воронеже на первых выходных августа

4 августа в регионе пасмурная погода будет сменяться солнечной. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Ночная температура будет держаться на уровне 15−20°C, дневная — 26−31°C. В столице Черноземья погода в субботу будет сухой. Температура ночью — 17−19°C, днем — 28−30°C.

В воскресенье, как и в предыдущий день, облака временами будут закрывать солнце. Ночью осадков не ожидается, 14−19°C. Днем местами небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь и даже гроза. Температура — 25−30°C, на юге области местами до 32 °C. Ветер придет с запада со скоростью 4−9 м/с. При грозе его порывы могут достигнуть 15 м/с.