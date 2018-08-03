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09:41 (мск), источник: 36on.ru

Жаркая и сухая погода ожидается в Воронеже на первых выходных августа

Синоптики воронежского Гидрометцентра рассказали о погоде на первых выходных августа. Судя по данным из метеобюллетени, в субботу и воскресенье в Воронеже дождей не ожидается, что не скажешь о районах области.

4 августа в регионе пасмурная погода будет сменяться солнечной. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Ночная температура будет держаться на уровне 15−20°C, дневная — 26−31°C. В столице Черноземья погода в субботу будет сухой. Температура ночью — 17−19°C, днем — 28−30°C.

В воскресенье, как и в предыдущий день, облака временами будут закрывать солнце. Ночью осадков не ожидается, 14−19°C. Днем местами небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь и даже гроза. Температура — 25−30°C, на юге области местами до 32 °C. Ветер придет с запада со скоростью 4−9 м/с. При грозе его порывы могут достигнуть 15 м/с.

В Воронеже 5 августа осадков не ожидается. Температура ночью — 17−19°C, днем — 27−29°C. Начало следующей недели будет жарким, сухим и преимущественно солнечным.

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