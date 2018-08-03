На днях в отдалённый район Хабаровска потянут водовод

Сейчас в связи с ухудшением качества воды в реке в эти районы МУП Хабаровска «Водоканал» подвозит воду автоцистернами. Бочка объемом пять кубометров расходится за пару часов, поэтому за день приходится делать несколько рейсов.

Сейчас в связи с ухудшением качества воды в реке в эти районы МУП Хабаровска «Водоканал» подвозит воду автоцистернами. Бочка объемом пять кубометров расходится за пару часов, поэтому за день приходится делать несколько рейсов.