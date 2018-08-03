На днях в отдалённый район Хабаровска потянут водовод
К 2020 году Красную речку обеспечат нормальной водой.
К 2020 году Красную речку обеспечат нормальной водой.
Глобальное решение многолетней проблемы круглогодичного снабжения жителей поселков Красная речка и Геофизиков в Хабаровске качественной питьевой водой начнётся на днях. К этим жилмассивам построят ветку водовода от головных очистных сооружений города, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— У нас график, вот по частному сектору по времени привозим воду, и люди нас уже ждут, — рассказал
— Две трассы диаметром 400 мм протяжённостью 6,6 километров от насосной станции на улице Прогрессивной до улицы Мельничной смогут обеспечить жителей этих мест нормативной питьевой водой круглый год, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела капитального строительства МУП Хабаровска «Водоканал» Андрей Стаханов. — В реализацию проекта наше предприятие планирует вложить четыреста тридцать миллионов рублей. Завершить строительство и все работы по подключению поселка к городским инженерным коммуникация планируется в 2020 году.