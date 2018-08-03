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10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На днях в отдалённый район Хабаровска потянут водовод

К 2020 году Красную речку обеспечат нормальной водой.

Глобальное решение многолетней проблемы круглогодичного снабжения жителей поселков Красная речка и Геофизиков в Хабаровске качественной питьевой водой начнётся на днях. К этим жилмассивам построят ветку водовода от головных очистных сооружений города, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сейчас в связи с ухудшением качества воды в реке в эти районы МУП Хабаровска «Водоканал» подвозит воду автоцистернами. Бочка объемом пять кубометров расходится за пару часов, поэтому за день приходится делать несколько рейсов.

— У нас график, вот по частному сектору по времени привозим воду, и люди нас уже ждут, — рассказал пресс-службе администрации Хабаровска водитель МУП «Водоканал» Валерий Иванов. В поселке есть водозаборные сооружения, они построены в шестидесятых годах прошлого века и уже давно перестали отвечать современным требованиям. Весной, осенью и во время паводка качество воды с этого водозабора не соответствует стандартам питьевой воды. А потому приходится её подвозить из города. Для кардинального решения проблемы в рамках инвестиционного проекта МУП Хабаровска «Водоканал» приступит к возведению нового водовода. Уже выполнены все подготовительные работы, достигнуты договоренности с сетедержателями.

— Две трассы диаметром 400 мм протяжённостью 6,6 километров от насосной станции на улице Прогрессивной до улицы Мельничной смогут обеспечить жителей этих мест нормативной питьевой водой круглый год, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела капитального строительства МУП Хабаровска «Водоканал» Андрей Стаханов. — В реализацию проекта наше предприятие планирует вложить четыреста тридцать миллионов рублей. Завершить строительство и все работы по подключению поселка к городским инженерным коммуникация планируется в 2020 году.

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