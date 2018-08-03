Второй день экзаменов: 1219 человек не пришли, 486 — нарушили правила
Государственный тестовый центр поделился нарушениями порядка, допущенными абитуриентами во второй день вступительных экзаменов, 2 августа.
Государственный тестовый центр поделился нарушениями порядка, допущенными абитуриентами во второй день вступительных экзаменов, 2 августа.
Во втором дне на экзаменационных испытаниях участвовало 58,206 абитуриентов по 71 направлению в 25 вузах.
1219 абитуриентов по разным причинам не пришли на экзамены.
508 абитуриентов были исключены с экзаменов:
— 251 на
— 257 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.
Для установления надлежащего контроля за порядком на местах были привлечены 2444 наблюдателя из различных учебных заведений.