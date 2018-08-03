Второй день экзаменов: 1219 человек не пришли, 486 — нарушили правила

Источник: UzReport.news

Во втором дне на экзаменационных испытаниях участвовало 58,206 абитуриентов по 71 направлению в 25 вузах.

1219 абитуриентов по разным причинам не пришли на экзамены.

508 абитуриентов были исключены с экзаменов:

— 251 на контрольно-пропускных пунктах за попытку пронести шпаргалки или мобильные телефоны;

— 257 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.