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10:34 (мск), источник: UzReport.news

Второй день экзаменов: 1219 человек не пришли, 486 — нарушили правила

Государственный тестовый центр поделился нарушениями порядка, допущенными абитуриентами во второй день вступительных экзаменов, 2 августа.

Источник: UzReport.news

Во втором дне на экзаменационных испытаниях участвовало 58,206 абитуриентов по 71 направлению в 25 вузах.

1219 абитуриентов по разным причинам не пришли на экзамены.

508 абитуриентов были исключены с экзаменов:

— 251 на контрольно-пропускных пунктах за попытку пронести шпаргалки или мобильные телефоны;
— 257 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.

Для установления надлежащего контроля за порядком на местах были привлечены 2444 наблюдателя из различных учебных заведений.

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