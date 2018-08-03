Синоптики обещают жару и ливень в предстоящие выходные
Согласно метеорологическим прогнозам, погода в выходные в Калининграде будет неоднородной: суббота выдастся жаркой, а воскресенье — теплым, но дождливым (возможна гроза).
Согласно метеорологическим прогнозам, погода в выходные в Калининграде будет неоднородной: суббота выдастся жаркой, а воскресенье — теплым, но дождливым (возможна гроза).
По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу воздух прогреется до +25 градусов, осадки в этот день маловероятны.
В воскресенье столбик термометра поднимется не выше +23 градусов и пойдет дождь.
Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», 4 августа нас ожидает небольшая облачность с прояснениями и температура до +27 градусов, а 5 числа будет облачно во второй половине дня (воздух прогреется до +23,9 градусов).