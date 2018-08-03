Синоптики обещают жару и ливень в предстоящие выходные

Источник: Новый Калининград

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу воздух прогреется до +25 градусов, осадки в этот день маловероятны.

В воскресенье столбик термометра поднимется не выше +23 градусов и пойдет дождь.