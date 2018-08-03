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10:23 (мск), источник: Новый Калининград

Синоптики обещают жару и ливень в предстоящие выходные

Согласно метеорологическим прогнозам, погода в выходные в Калининграде будет неоднородной: суббота выдастся жаркой, а воскресенье — теплым, но дождливым (возможна гроза).

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Новый Калининград

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу воздух прогреется до +25 градусов, осадки в этот день маловероятны.

В воскресенье столбик термометра поднимется не выше +23 градусов и пойдет дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», 4 августа нас ожидает небольшая облачность с прояснениями и температура до +27 градусов, а 5 числа будет облачно во второй половине дня (воздух прогреется до +23,9 градусов).

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