Еще 7 свалок уберут в Приморье
В Приморье продолжится работа по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
В Приморье продолжится работа по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Как сообщили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, до 2024 года планируется рекультивировать семь свалок, расположенных в границах населенных пунктов: поселках Новоникольск, Дунай, Зарубино, селе Черниговка, в Партизанске, Большом Камне, Дальнереченске. Специалисты уже приступили к проектированию рекультивации бывшей свалки в Артеме.
Также до конца 2018 года планируется завершить корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе — с твердыми коммунальными отходами.
«Планы природоохранных мероприятий всех стивидоров дополнены мероприятиями по охране водных объектов: ремонту, строительству и реконструкции очистных сооружений ливневых вод», — отметила заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Федорец.
В этом году в Приморье планируется ряд крупных экологических мероприятий. Уже прошли акции «Вода России» по очистке водоемов, мероприятия в рамках проекта «Океан без границ».
Также продолжится традиция проведения в регионе Международного экологического форума «Природа без границ», нацеленного на выработку мер по дальнейшему экологическому развитию края.
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Михаил Грач.