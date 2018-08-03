Еще 7 свалок уберут в Приморье

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Как сообщили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, до 2024 года планируется рекультивировать семь свалок, расположенных в границах населенных пунктов: поселках Новоникольск, Дунай, Зарубино, селе Черниговка, в Партизанске, Большом Камне, Дальнереченске. Специалисты уже приступили к проектированию рекультивации бывшей свалки в Артеме.

Также до конца 2018 года планируется завершить корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе — с твердыми коммунальными отходами.

Среди других мер, направленных на защиту экологии в Приморье — снижение негативного воздействия от деятельности стивидорных компаний по перегрузке угля. Так, по поручению главы края Андрея Тарасенко заключены соглашения со стивидорами в Находкинском городском округе, предусматривающие, помимо реализации природоохранных мероприятий, поэтапный переход до 2020 года на закрытую перевалку угля.

«Планы природоохранных мероприятий всех стивидоров дополнены мероприятиями по охране водных объектов: ремонту, строительству и реконструкции очистных сооружений ливневых вод», — отметила заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Федорец.

В этом году в Приморье планируется ряд крупных экологических мероприятий. Уже прошли акции «Вода России» по очистке водоемов, мероприятия в рамках проекта «Океан без границ».

Также продолжится традиция проведения в регионе Международного экологического форума «Природа без границ», нацеленного на выработку мер по дальнейшему экологическому развитию края.

В августе в провинции Ляонин (КНР) пройдет очередной международный молодежный экологический симпозиум стран Северо-Восточной Азии. Он проводится ежегодно с 2004 года поочередно в регионах Республики Корея, Китайской Народной Республики, России и Японии. В симпозиуме, основной целью которого является обмен опытом практической природоохранной деятельности, планирует принять участие делегация Приморского края, состоящая из учащихся и педагогов.

В октябре-ноябре в Приморье пройдет выставка экологических плакатов региона Северо-Восточной Азии. На ней будут представлены работы российских, китайских, корейских и японских школьников.