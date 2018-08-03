Карта перекрытий Екатеринбурга на время марафона «Европа-Азия»
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5 августа в столице Урала в четвертый раз пройдет Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Ради бегунов в мегаполисе и его окрестностях весь день будут перекрывать автомагистрали, напоминает «Уралинформбюро».
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Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 18.00 по проспекту Ленина, от переулка Банковского до улицы 8 Марта; с 07.00 до 15.00 по проспекту Ленина (от Репина до переулка Банковского), по Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), по четной стороне улицы Металлургов (от автодороги «Пермь-Екатеринбург» до Репина); с 07.00 до 10.00 по проспекту Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), по площади Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), по 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).
С 00.00 4 августа до 00.00 6 августа запрещается парковка транспорта на площади 1905 года.
Также организаторы согласовали закрытие движения по автомобильной дороге «Пермь — Екатеринбург» с 343 по 345 километр (обратное направление). В день марафона этот отрезок дороги будет недоступен для транспорта с 07.00 до 14.00.