Карта перекрытий Екатеринбурга на время марафона «Европа-Азия»

Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 18.00 по проспекту Ленина, от переулка Банковского до улицы 8 Марта; с 07.00 до 15.00 по проспекту Ленина (от Репина до переулка Банковского), по Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), по четной стороне улицы Металлургов (от автодороги «Пермь-Екатеринбург» до Репина); с 07.00 до 10.00 по проспекту Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), по площади Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), по 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).