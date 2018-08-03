Минприроды напоминает о правилах отдыха в лесах и у водоемов

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При отдыхе на особо охраняемых природных территориях (национальный парк, заказник, заповедник) необходимо соблюдать их режим охраны и использования. За нарушение режима полагается штраф в размере от 4 до 35 базовых величин (1 БВ — Br24,5). О режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий можно узнать на их официальных сайтах в интернете, информационных знаках.

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Министерство рекомендует отдыхать в специально обустроенных зонах и местах, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде. Парковаться следует в предназначенном для этого месте или не ближе 30 м от береговой линии. Мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон не допускается. За нарушения правил стоянки и мойки транспорта налагается штраф в размере до 10 базовых величин.

Запрещается повреждать живой напочвенный покров, например протекторами шин автотранспортных средств. Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади свыше 3 кв.м влекут за собой предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 БВ.

Минприроды также напоминает, что за разведение костров в запрещенных местах можно получить предупреждение или штраф в размере до 12 БВ, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках — предупреждение или штраф до 50 БВ, незаконную рубку, удаление, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности — штраф до 50 БВ. «Разводите костер по правилам, а лучше используйте мангал или жаровню. Не рубите и не уничтожайте древесно-кустарниковую растительность: привозите дрова и уголь с собой», — рекомендует Елена Мелешкова.

Самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных дикорастущих растений и диких животных либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и произрастания наказываются штрафом в размере от 20 до 50 базовых величин. Незаконное разрушение муравейников, гнезд, нор или других жилищ диких животных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц или добыча диких животных, находящихся в бедственном положении влекут штраф в размере до 30 БВ.