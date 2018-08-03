Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Мадонна пожертвовала собой ради сына
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
10:42 (мск), источник: БЕЛТА

Минприроды напоминает о правилах отдыха в лесах и у водоемов

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о правилах отдыха в лесах и у водоемов, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

Источник: БЕЛТА

При отдыхе на особо охраняемых природных территориях (национальный парк, заказник, заповедник) необходимо соблюдать их режим охраны и использования. За нарушение режима полагается штраф в размере от 4 до 35 базовых величин (1 БВ — Br24,5). О режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий можно узнать на их официальных сайтах в интернете, информационных знаках.

Читайте также
Опубликован рейтинг самых грязных рек Беларуси

Министерство рекомендует отдыхать в специально обустроенных зонах и местах, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде. Парковаться следует в предназначенном для этого месте или не ближе 30 м от береговой линии. Мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон не допускается. За нарушения правил стоянки и мойки транспорта налагается штраф в размере до 10 базовых величин.

Запрещается повреждать живой напочвенный покров, например протекторами шин автотранспортных средств. Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади свыше 3 кв.м влекут за собой предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 БВ.

Минприроды также напоминает, что за разведение костров в запрещенных местах можно получить предупреждение или штраф в размере до 12 БВ, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках — предупреждение или штраф до 50 БВ, незаконную рубку, удаление, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности — штраф до 50 БВ. «Разводите костер по правилам, а лучше используйте мангал или жаровню. Не рубите и не уничтожайте древесно-кустарниковую растительность: привозите дрова и уголь с собой», — рекомендует Елена Мелешкова.

Самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных дикорастущих растений и диких животных либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и произрастания наказываются штрафом в размере от 20 до 50 базовых величин. Незаконное разрушение муравейников, гнезд, нор или других жилищ диких животных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц или добыча диких животных, находящихся в бедственном положении влекут штраф в размере до 30 БВ.

Кроме того, Минприроды напоминает о необходимости убирать за собой мусор. Нарушение законодательства об обращении с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 БВ.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на август 2018 года
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь