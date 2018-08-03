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10:44 (мск), источник: VN.ru

Снос кинотеатра «Металлист» приостановлен — подробности

Вчера утром в Ленинском районе Новосибирска тяжелая техника начала сносить кинотеатр «Металлист», несмотря на то, что накануне было принято решение включить это здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. В ситуации разбирался Александр Куршев.

Человек в кадре отказался представиться журналистам ОТС, но заявил — это частная собственность, в настоящее время здесь идет демонтаж аварийного здания. Пока на территории работал экскаватор, активисты пытались противостоять охране и остановить разрушения. Все не просто так, объект имеет богатую историю. Кинотеатр «Металлист» построен в 30-х годах прошлого столетия в стиле конструктивизма. Таких зданий в России всего пять.

— Это уникальный, всемирно известный объект. Русский авангард — это то, что современно до сих пор. К нам из-за границы ездят архитекторы смотреть это все. Это постройка Эрнста Майя, понимаете? В Германии работает целый центр по увековечиванию его памяти, по работе с его творчеством, — говорит президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович.

Экскаваторы успели разрушить всю восточную часть здания. Там, где раньше находился зрительный зал, сейчас груды строительного мусора. Но двигатели пришлось заглушить. На место прибыли сотрудники полиции и потребовали разрешение на снос. Мужчина в пиджаке их предоставить не смог. Позже выяснилось, что собственник кинотеатра, компания ООО «Парк победа», и его руководство знало, что накануне демонтажных работ областные власти включили «Металлист» в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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— Это в принципе попадает под действие 243 ст. УК России «Разрушение объектов культурного наследия». Мы сейчас выдали предписание собственнику о приостановке работ, получении разрешительной документации по консервации объекта культурного наследия, — говорит начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

Если бизнесмены не выполнят требования чиновников, в ведомстве обратятся в суд, и тогда вообще может быть рассмотрен вариант изъятия объекта. Другой сценарий — собственник по закону сможет распорядиться кинотеатром на свое усмотрение, но не нарушая при этом фасады и интерьер здания. Восстановить, что уже сломали, или построить заново.

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