В Магнитогорск в начале августа прилетели снегири
Жители города решили, что пора готовится к зиме.
Жители города решили, что пора готовится к зиме.
Магнитогорцы выложили в социальную сеть фото красногрудой птички. На снимке снегирь, разгуливающий по тротуару среди бела дня. На дворе август — стоит жара +27 градусов.
«Привет, зима! Прощай лето…», — пишет автор фото.
Есть такая народная примета: если неожиданно прилетели снегири, значит скоро похолодает. Магнитогорцы огорчились и решили, что пора готовится к зиме.
Впрочем, специалисты утверждают, что считать снегирей предвестниками холодов — это заблуждение.
— Снегири не перелетные птицы и на лето от города далеко не улетают. Селятся они в лесах, где питаются ягодами и семенами. Ведут себя тихо, прячутся в листве деревьев. А зимой