В Магнитогорск в начале августа прилетели снегири

Магнитогорцы выложили в социальную сеть фото красногрудой птички. На снимке снегирь, разгуливающий по тротуару среди бела дня. На дворе август — стоит жара +27 градусов.

«Привет, зима! Прощай лето…», — пишет автор фото.

Есть такая народная примета: если неожиданно прилетели снегири, значит скоро похолодает. Магнитогорцы огорчились и решили, что пора готовится к зиме.

Впрочем, специалисты утверждают, что считать снегирей предвестниками холодов — это заблуждение.