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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорск в начале августа прилетели снегири

Жители города решили, что пора готовится к зиме.

Магнитогорцы выложили в социальную сеть фото красногрудой птички. На снимке снегирь, разгуливающий по тротуару среди бела дня. На дворе август — стоит жара +27 градусов.

«Привет, зима! Прощай лето…», — пишет автор фото.

Есть такая народная примета: если неожиданно прилетели снегири, значит скоро похолодает. Магнитогорцы огорчились и решили, что пора готовится к зиме.

Впрочем, специалисты утверждают, что считать снегирей предвестниками холодов — это заблуждение.

— Снегири не перелетные птицы и на лето от города далеко не улетают. Селятся они в лесах, где питаются ягодами и семенами. Ведут себя тихо, прячутся в листве деревьев. А зимой из-за нехватки пропитания возвращаются к людям, — рассказывает орнитолог Дмитрий Коробов.

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