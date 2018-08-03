3 августа в Перми ожидаются грозы и шквалистый ветер
Метеорологи предупреждают — во второй половине дня в краевой столице возможны сильные грозы с ливнями и шквалистым ветром.
Метеорологи предупреждают — во второй половине дня в краевой столице возможны сильные грозы с ливнями и шквалистым ветром.
К Прикамью со скоростью около 50 км/ч приближается холодный фронт. Сильнее всего перемена погоды будет ощущаться на территории Пермского края и Свердловской области. Об этом сообщает
В первой половине дня температура начнет резко повышаться и достигнет в Перми +27…+28°С, а по
После полудня есть высокая вероятность развития сильных шквалов, температура резко понизится на 10 °C. Вероятнее всего, шквалы пройдут восточнее Перми, а также в Свердловской области. Здесь может сформироваться сплошная линия шквалов. Однако во многих районах на западе и
В Перми прохождение фронта ожидается около 15:00. При этом ожидаются грозы, хотя есть около 20−30% вероятности, что существенных осадков не будет, усиление ветра. В Перми также возможен сильный шквал.