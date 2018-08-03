3 августа в Перми ожидаются грозы и шквалистый ветер

Источник: Новости Перми

К Прикамью со скоростью около 50 км/ч приближается холодный фронт. Сильнее всего перемена погоды будет ощущаться на территории Пермского края и Свердловской области. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

В первой половине дня температура начнет резко повышаться и достигнет в Перми +27…+28°С, а по юго-западу края до +30°С. При этом, ожидается усиление западного ветра с порывами до 12−14 м/с.

После полудня есть высокая вероятность развития сильных шквалов, температура резко понизится на 10 °C. Вероятнее всего, шквалы пройдут восточнее Перми, а также в Свердловской области. Здесь может сформироваться сплошная линия шквалов. Однако во многих районах на западе и юго-западе края осадков не ожидается.