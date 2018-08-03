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10:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Бурейская ГЭС сливает воду в сторону Хабаровска

Силы паводку на Амуре могут добавить сильные ливни в Приморье.

На расположенной в Амурской области Бурейской гидроэлектростанции усиленно спускают воду из переполненного водохранилища, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В социальных сетях набрал большую популярность ролик, сделанный в закрытой для посторонних территории ГЭС в непосредственной близости от плотины.

Сообщается, что в настоящее время открыты шесть затворов из восьми для холостых сбросов воды. Пресс-служба предприятия объясняет, что сливать воду приходится из-за растущего уровня в водохранилище. Только за две недели июля в водохранилище Бурейской ГЭС пришло 5,5 кубических километров паводковых вод. Три четверти притока паводковой воды Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты. В настоящее время приток воды в водохранилище снизился и соответствует среднемноголетней норме.

Зейская ГЭС холостых сбросов воды не производит. Слив воды из водохранилища на Бурее не привёл к затоплению посёлков ниже по течению и, как уверяют энергетики, практически не скажется на паводковой ситуации на Нижнем Амуре в Хабаровском крае.

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 — Бассейн реки Амур в районе Хабаровска, к которому сейчас смещается гребень паводка, формируют воды регулируемых гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, и китайских рек Сунгари и Уссури. И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35% водного притока в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи не превышает 5%. Таким образом сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае, — говорится в сообщении пресс-службы «Русгидро».

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что паводок на Амуре уже начал топить дачи на островах около Хабаровска. 3 августа уровень составил 455 см, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20−25 см. Согласно прогнозу, к 4—6 августа уровень Амура может достигнуть отметок 470−520 см.

По информации гидрометцентра Приморского края в эти выходные в соседний регион придут очень сильные дожди. Там даже объявлено штормовое предупреждение. Это усугубит паводковую обстановку на таком крупном притоке Амура, как Уссури.

 — На реках края ожидается формирование паводков высотой подъёма уровня воды преимущественно на 0,6−1,8 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 2−2,5 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления хозяйственных объектов в низких местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создаётся угроза безопасности низководным мостам и дамбам, — говорится на сайте Примгидромета.

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