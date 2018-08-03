Бурейская ГЭС сливает воду в сторону Хабаровска
Силы паводку на Амуре могут добавить сильные ливни в Приморье.
Силы паводку на Амуре могут добавить сильные ливни в Приморье.
На расположенной в Амурской области Бурейской гидроэлектростанции усиленно спускают воду из переполненного водохранилища, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В социальных сетях набрал большую популярность ролик, сделанный в закрытой для посторонних территории ГЭС в непосредственной близости от плотины.
Сообщается, что в настоящее время открыты шесть затворов из восьми для холостых сбросов воды.
Зейская ГЭС холостых сбросов воды не производит. Слив воды из водохранилища на Бурее не привёл к затоплению посёлков ниже по течению и, как уверяют энергетики, практически не скажется на паводковой ситуации на Нижнем Амуре в Хабаровском крае.
— Бассейн реки Амур в районе Хабаровска, к которому сейчас смещается гребень паводка, формируют воды регулируемых гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, и китайских рек Сунгари и Уссури. И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35% водного притока в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи не превышает 5%. Таким образом сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае, — говорится в сообщении
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что паводок на Амуре уже начал топить дачи на островах около Хабаровска. 3 августа уровень составил 455 см, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20−25 см. Согласно прогнозу, к
— На реках края ожидается формирование паводков высотой подъёма уровня воды преимущественно на 0,6−1,8 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 2−2,5 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления хозяйственных объектов в низких местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создаётся угроза безопасности низководным мостам и дамбам, — говорится на сайте Примгидромета.