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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, какие продукты снижают тревожность

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может снизить влияние стресса на организм. К такому выводу пришла группа ученых из Ирландского национального университета в Корке.

Источник: PublicDomainPictures/СС0
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Как отмечается в статье, опубликованной в The Journal of Physiology, в последнее время все больше исследователей приходит к выводу о взаимосвязи различных стрессовых расстройств, в том числе повышенной тревожности, депрессии и синдрома раздраженного кишечника, с бактериями. Более того, хронический стресс может привести к истончению стенок кишечника (так называемому синдрому дырявой кишки), когда часть пищи и бактерий просачивается в кровеносную систему и вызывает воспаление.

Ирландские ученые решили проверить, можно ли обратить этот процесс и с помощью питания ослабить негативное влияние стресса. Они поместили две группы лабораторных мышей в стрессовые условия и добавили в рацион одной из них богатые клетчаткой продукты — овощи, бобовые и зерновые. Клетчатка стимулирует выработку в толстой кишке короткоцепочных жирных кислот (SCFA), которые борются с бактериями.

В результате у мышей, которые получали SCFA, улучшилась работа пищеварительного тракта, они лучше проходили все поведенческие тесты, а уровень тревоги снизился. Как пояснили ученые, это доказывает, что включение клетчатки в рацион действительно ослабляет влияние стресса, хотя природа этого явления еще не до конца изучена.

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