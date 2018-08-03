Ученые рассказали, какие продукты снижают тревожность

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Новость Сердечный ритм помог найти волнительные для женщин слова

Как отмечается в статье, опубликованной в The Journal of Physiology, в последнее время все больше исследователей приходит к выводу о взаимосвязи различных стрессовых расстройств, в том числе повышенной тревожности, депрессии и синдрома раздраженного кишечника, с бактериями. Более того, хронический стресс может привести к истончению стенок кишечника (так называемому синдрому дырявой кишки), когда часть пищи и бактерий просачивается в кровеносную систему и вызывает воспаление.

Ирландские ученые решили проверить, можно ли обратить этот процесс и с помощью питания ослабить негативное влияние стресса. Они поместили две группы лабораторных мышей в стрессовые условия и добавили в рацион одной из них богатые клетчаткой продукты — овощи, бобовые и зерновые. Клетчатка стимулирует выработку в толстой кишке короткоцепочных жирных кислот (SCFA), которые борются с бактериями.