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11:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из передвижного зоопарка сбежал медведь

В Башкирии из передвижного зоопарка сбежал медведь. Косолапый разгуливал по улицам города Агидели, а затем забрался на дерево, сообщает портал proneftekamsk.ru со ссылкой на очевидцев.

Представителям передвижного Зоолунапарка «Барс» пришлось приложить немало усилий, чтобы снять беспокойного питомца с дерева. Смешную сцену сняли на видео местные жители.

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