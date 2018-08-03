В Башкирии из передвижного зоопарка сбежал медведь
В Башкирии из передвижного зоопарка сбежал медведь. Косолапый разгуливал по улицам города Агидели, а затем забрался на дерево, сообщает портал proneftekamsk.ru со ссылкой на очевидцев.
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В Башкирии из передвижного зоопарка сбежал медведь. Косолапый разгуливал по улицам города Агидели, а затем забрался на дерево, сообщает портал proneftekamsk.ru со ссылкой на очевидцев.
Представителям передвижного Зоолунапарка «Барс» пришлось приложить немало усилий, чтобы снять беспокойного питомца с дерева. Смешную сцену сняли на видео местные жители.