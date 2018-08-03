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10:57 (мск), источник: Piter.tv

Бакунина перекроют: ГАТИ вводит новые ограничения движения

Ремонт тепловых конструкция скажется на пропускной возможности проезжей части.

В Центральном районе Петербурга дорожные службы перекрывают проспект Баканина. Движение транспорта на участке от 31 дома до Новгородской улицы будет запрещено с 4 числа и вплоть до 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

По сведениям чиновников, на трассе будет проводиться реконструкция теплосетей. Автолюбителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

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