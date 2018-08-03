Бакунина перекроют: ГАТИ вводит новые ограничения движения
Ремонт тепловых конструкция скажется на пропускной возможности проезжей части.
Ремонт тепловых конструкция скажется на пропускной возможности проезжей части.
В Центральном районе Петербурга дорожные службы перекрывают проспект Баканина. Движение транспорта на участке от 31 дома до Новгородской улицы будет запрещено с 4 числа и вплоть до 28 августа. Об этом сообщает
По сведениям чиновников, на трассе будет проводиться реконструкция теплосетей. Автолюбителей просят заранее выбирать маршруты объезда.