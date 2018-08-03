В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству
Постановлением врио первого
Постановлением врио первого
Согласно постановлению, со 2 августа по 2 октября на территории района введены следующие ограничительные мероприятия:
запрет на проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак; запрет на торговлю домашними животными; запрет на вывоз собак и кошек за пределы карантинной зоны, а также отлов диких животных на данной территории.
Постановление вступило в силу со дня его опубликования — 2 августа.