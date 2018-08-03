Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
10:55 (мск), источник: Volga News

В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству

Постановлением врио первого вице-губернатора Самарской области Александра Нефедова в Промышленном районе Самары введен карантин по бешенству. Соответствующий документ, созданный на основе представления врио главы областного департамента ветеринарии, опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению, со 2 августа по 2 октября на территории района введены следующие ограничительные мероприятия:

запрет на проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак; запрет на торговлю домашними животными; запрет на вывоз собак и кошек за пределы карантинной зоны, а также отлов диких животных на данной территории.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования — 2 августа.

Все новости региона
Задержаны мужчины, обещавшие передать 25 млн начальнику УЭБ и ПК
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь