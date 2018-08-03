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10:51 (мск), источник: Publika.md

«Хорошие дороги для Молдовы»: В Дубоссарском районе отремонтировали 11 км дорог

11 километров дорог в десяти селах отремонтировали в Дубоссарском районе по национальной программе «Хорошие дороги для Молдовы». Обошлось это почти в 27 млн леев. Местные жители результатами работы довольны.

Источник: Publika.md

«Спасибо дорожникам — постарались сделать все качественно. Хорошо, что больше не придется носить галоши, а то надоело».

«Мы рады, что детям больше не придется ходить в школу по грязи».

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«Конечно, мы довольны. Хотелось бы, чтобы все улицы в селе были такими».

Качество работы проверил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

«Развитие инфраструктуры — дополнительный аргумент для инвесторов, для роста инвестиций и создания рабочих мест. Люди не будут уезжать, когда в стране вырастет уровнь жизни, будут дороги, вода, доступ к образованию, медицине», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

«Я убежден, что мы от этого выиграем. Развитие инфраструктуры очень важно для молодежи, для наших детей», — сказал председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский.

По программе «Хорошие дороги для Молдовы», запущенной по инициативе председателя Демпартии Влада Плахотнюка, по всей стране отремонтируют более 1200 километров местных дорог. Бюджет программы — миллиард 600 млн леев.

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