«Хорошие дороги для Молдовы»: В Дубоссарском районе отремонтировали 11 км дорог

«Спасибо дорожникам — постарались сделать все качественно. Хорошо, что больше не придется носить галоши, а то надоело». «Мы рады, что детям больше не придется ходить в школу по грязи».

«Конечно, мы довольны. Хотелось бы, чтобы все улицы в селе были такими».



Качество работы проверил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



«Развитие инфраструктуры — дополнительный аргумент для инвесторов, для роста инвестиций и создания рабочих мест. Люди не будут уезжать, когда в стране вырастет уровнь жизни, будут дороги, вода, доступ к образованию, медицине», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



«Я убежден, что мы от этого выиграем. Развитие инфраструктуры очень важно для молодежи, для наших детей», — сказал председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский.



По программе «Хорошие дороги для Молдовы», запущенной по инициативе председателя Демпартии Влада Плахотнюка, по всей стране отремонтируют более 1200 километров местных дорог. Бюджет программы — миллиард 600 млн леев.