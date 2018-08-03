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12:52 (мск), источник: Журнал OK!

54-летняя Эль Макферсон похвасталась невероятной фигурой в блестящем платье

И разве скажешь, что супермодели Эль Макферсон 54 года? Усыпанное пайетками платье ей невероятно идет!

В конце июля стало известно, что одна из самых ярких моделей 80-х Эль Макферсон закрутила роман со скандально известным врачом Эндрю Вейкфилдом (он был лишен медицинской лицензии за мошенничество). Поклонники ждали, что 54-летняя супермодель сама подтвердит свои новые отношения, выйдя с Эндрю в свет. Но нет.

Вчера Эль впервые появилась на публике после новостей о романе с доктором, но одна. Несмотря на это, она всё равно стала главной звездой фестиваля Remus Lifestyle Night на Майорке. Помогло ей в этом разноцветное блестящее платье, полностью усыпанное пайетками.

Надев этот наряд, Макферсон доказала, что «Тело» (Body — это прозвище ей дал журнал Time за идеальную фигуру) всё ещё при ней. Ранее звезда признавалась, что быть в идеальной форме после 40 — это трудно.

«Я ежедневно выполняю комплекс упражнений и занимаюсь в спортзале в течение 45 минут, а также совмещаю плавание с пешими прогулками и катанием на водных лыжах. Также я соблюдаю строгую диету, не употребляю красное мясо, пшеницу и молочные продукты, а также не пью и не курю. Считаю крайне важным не забывать о витаминных добавках, которые дают энергию организму и помогают оставаться активным. Я считаю очень эффективными диетические добавки и протеиновые порошки, которые помогают организму справиться со стрессом. За все эти годы я также успела попробовать альтернативную медицину, акупунктуру, рефлексотерапию», — сказала модель.

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