54-летняя Эль Макферсон похвасталась невероятной фигурой в блестящем платье

В конце июля стало известно, что одна из самых ярких моделей 80-х Эль Макферсон закрутила роман со скандально известным врачом Эндрю Вейкфилдом (он был лишен медицинской лицензии за мошенничество). Поклонники ждали, что 54-летняя супермодель сама подтвердит свои новые отношения, выйдя с Эндрю в свет. Но нет.

Вчера Эль впервые появилась на публике после новостей о романе с доктором, но одна. Несмотря на это, она всё равно стала главной звездой фестиваля Remus Lifestyle Night на Майорке. Помогло ей в этом разноцветное блестящее платье, полностью усыпанное пайетками.

Надев этот наряд, Макферсон доказала, что «Тело» (Body — это прозвище ей дал журнал Time за идеальную фигуру) всё ещё при ней. Ранее звезда признавалась, что быть в идеальной форме после 40 — это трудно.