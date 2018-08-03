Дожди и грозы ожидаются в Нижегородской области до 7 августа
Нижний Новгород. 3 августа.
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Нижний Новгород. 3 августа.
Как сообщается на портале Gismeteo, с субботы 4 августа до вторника 7 августа в Нижегородской области прогнозируются дожди. Средняя температура воздуха прогнозируется от +21 до +27 градусов, ночью от +13 до +18.
В частности, в субботу дневная температура воздуха составит +24 градуса, в воскресенье +27, в понедельник +26, во вторник + 21.
Со среды в Нижегородской области вновь прогнозируется солнечная без осадков погода с температурой +22 днем и +15 ночью.
Напомним, что в последнюю неделю в области стоит аномальная жара, благодаря которой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением лесных пожаров.