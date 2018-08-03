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11:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дожди и грозы ожидаются в Нижегородской области до 7 августа

Нижний Новгород. 3 августа. НТА-Приволжье — Дожди и грозы ожидаются в Нижегородской области до 7 августа.

Как сообщается на портале Gismeteo, с субботы 4 августа до вторника 7 августа в Нижегородской области прогнозируются дожди. Средняя температура воздуха прогнозируется от +21 до +27 градусов, ночью от +13 до +18.

В частности, в субботу дневная температура воздуха составит +24 градуса, в воскресенье +27, в понедельник +26, во вторник + 21.

Со среды в Нижегородской области вновь прогнозируется солнечная без осадков погода с температурой +22 днем и +15 ночью.

Напомним, что в последнюю неделю в области стоит аномальная жара, благодаря которой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением лесных пожаров.

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